Blue Yonder fornecerá soluções para a cadeia de suprimentos para a Philip Morris International

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--A Blue Yonder, líder mundial em cadeia de suprimentos digital e fulfillment de comércio omni-channel, anunciou que a Philip Morris International Inc. (PMI), empresa líder internacional do mercado de tabaco, selecionou sua solução de gerenciamento de transporte (Transportation Management Solution, TMS) baseada em nuvem e SaaS para completar sua estratégia de cadeia de suprimentos de ponta a ponta.

À medida que a PMI continua a transformar seus negócios para oferecer um futuro sem fumaça, comercializando produtos livres de fumaça em todo o mundo, ela está adaptando sua cadeia de suprimentos, incluindo o gerenciamento de transporte digital. Apoiando a PMI, a Blue Yonder fornecerá uma solução escalonável que ajudará a PMI a gerenciar o frete global, fornecendo visibilidade, permitindo que a empresa planeje, otimize e entregue melhor as mercadorias certas enquanto monitora de forma centralizada todo o custo de entrega. Como resultado, isso permitirá que a PMI atenda melhor seus clientes B2B e aprimore sua capacidade de estender seu alcance para servir sua base de B2C por meio de canais de distribuição secundários.

“ Estamos ansiosos para apoiar a PMI na medida que ela aumenta a comercializalização da sua categoria de produtos livres de fumaça”, disse Johan Reventberg, presidente, Europa, Oriente Médio e África, da Blue Yonder. “ Com a necessidade de novos canais da cadeia de suprimentos, a solução não só ajudará a PMI a melhorar sua agilidade na adaptação às mudanças de requisitos, mas também ajudará a PMI a fortalecer sua resiliência — às mudanças nas condições”.

Ao fazer a transição para o TMS da Blue Yonder e utilizar o poder do Microsoft Azure, a PMI será capaz de transformar suas operações de transporte, gerenciando processos de negócios ponta a ponta de forma rápida e eficiente, desde a modelagem até o planejamento e a execução em vários modais de transporte rodoviário, marítimo e sistemas de entrega de última milha. Isso permitirá que a PMI se comunique com eficácia e em tempo real com sua comunidade de operadoras sobre o status de entrega de seus produtos. A Blue Yonder desbloqueia a visibilidade das operações de transporte de inbound e outbound, juntamente com ferramentas de colaboração de fornecedores e transportadoras, oferecendo uma visão abrangente das oportunidades disponíveis em toda a rede da cadeia de suprimentos da PMI.

A solução TMS da Blue Yonder representa um passo em direção a uma plataforma digital aberta, permitindo um modelo operacional centrado no consumidor para a PMI. O produto da Blue Yonder simplificará o portfólio de gerenciamento de transporte existente e, graças às tecnologias de ponta, se integrará perfeitamente ao ecossistema de TI existente da PMI.

“ O transporte é um processo estratégico e queríamos garantir melhor visibilidade e controle dos estoques de produtos para nos ajudar a atender nossos clientes de varejo e atender às necessidades crescentes de nossa categoria de produtos livres de fumaça”, disse David Cutter, vice-presidente de Cadeia de Suprimentos Global da PMI. “ O TMS da Blue Yonder tem todos os elementos certos e é comprovado no mercado. Estamos confiantes de que eles serão um parceiro fundamental para nós, à medida que continuamos a crescer nesta categoria”.

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em cadeia de suprimentos digital e atendimento de comércio omni-channel. Nossa plataforma inteligente de ponta a ponta permite que varejistas, fabricantes e provedores de logística possam prever, gerenciar e atender às demandas dos clientes de maneira integrada. Com a Blue Yonder, você pode tomar decisões de negócios mais automatizadas e lucrativas que proporcionam maior crescimento e experiências de cliente reinventadas. Blue Yonder – Fulfill Your PotentialTM blueyonder.com

Philip Morris International: Entregando um futuro sem fumaça

A Philip Morris International (PMI) está liderando uma transformação na indústria do tabaco para criar um futuro sem fumaça e, em última análise, substituir os cigarros por produtos livres de fumaça para o benefício dos adultos que de qualquer forma continuariam a fumar, da sociedade, da empresa e seus acionistas. A PMI é uma empresa líder internacional de tabaco envolvida na fabricação e venda de cigarros, bem como produtos livres de fumaça, dispositivos eletrônicos associados e acessórios e outros produtos contendo nicotina em mercados fora dos Estados Unidos. Além disso, a PMI envia versões de seu dispositivo e consumíveis IQOS Platform 1 para o Altria Group, Inc. para venda sob licença nos Estados Unidos, onde esses produtos receberam autorizações de comercialização da Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) sob a via de aplicação de produto de tabaco pré-comercialização (PMTA); a FDA também autorizou a comercialização de uma versão do IQOS e seus consumíveis como produto de tabaco de risco modificado (Modified Risk Tobacco Product, MRTP), concluindo que uma ordem de modificação de exposição para esses produtos é apropriada para promover a saúde pública. A PMI está construindo um futuro em uma nova categoria de produtos livres de fumaça que, embora não sejam isentos de riscos, são uma escolha muito melhor do que continuar fumando. Por meio de recursos multidisciplinares no desenvolvimento de produtos, instalações de última geração e comprovação científica, a PMI visa garantir que seus produtos livres de fumaça atendam às preferências do consumidor adulto e aos rigorosos requisitos regulamentares. O portfólio de produtos livres de fumaça do PMI inclui produtos com calor sem queima e vapor contendo nicotina. Desde 31 de dezembro de 2020, o IQOS está disponível para venda em 64 mercados nas principais cidades ou em todo o país, e a PMI estima que aproximadamente 12,7 milhões de adultos em todo o mundo já mudaram para o IQOS e pararam de fumar. Para mais informações, acesse www.pmi.com e www.pmiscience.com.

