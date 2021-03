SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Blue Yonder, een wereldleider in digitale supply chain en omni-channel commerce fulfilment, heeft aangekondigd dat Philip Morris International Inc. (PMI), een toonaangevend internationaal tabaksbedrijf, zijn SaaS- en cloudgebaseerde transportation management solution (TMS) gekozen heeft om de end-to-end supply chain-strategie te ondersteunen.

Terwijl PMI zijn activiteiten blijft transformeren om een rookvrije toekomst te bieden door rookvrije producten over de hele wereld op de markt te brengen, past het zijn toeleveringsketen aan, inclusief het digitaal transportbeheer. Blue Yonder ondersteunt PMI en biedt een schaalbare oplossing die PMI zal helpen om wereldwijd transport te beheren door zichtbaarheid te bieden, waardoor het bedrijf de juiste goederen beter kan plannen, optimaliseren en leveren, terwijl de volledige leveringskosten centraal kunnen worden gevolgd. Hierdoor kan PMI zijn klanten beter van dienst zijn en kan het zijn bereik vergroten om ook rechtstreeks de consument te bedienen via secundaire distributiekanalen.

