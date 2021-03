La MacGyver Foundation lance une nouvelle série animée MacGyver

SANTA FE, NOUVEAU-MEXIQUE--(BUSINESS WIRE)--La MacGyver Foundation, un organisme consacré à l’encouragement et au soutien d’individus et d’organisations du monde entier, qui utilisent l’autosuffisance, la non-violence et la durabilité pour améliorer la vie des gens, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une série Web animée, aussi divertissante qu’inspirante pour marquer le premier anniversaire de la pandémie mondiale. La série en cinq épisodes, intitulée « MacGyver Now! » a été développée comme un service public visant à nous aider tous à continuer à « MacGyver » notre sortie de cette crise sanitaire mondiale.

Le nom MacGyver est synonyme d’une utilisation astucieuse de tout ce qui est à notre disposition pour sortir d’une crise. Il n’est donc pas surprenant que, lorsque la pandémie mondiale s’est déclarée, des références à MacGyver aient commencé à apparaître à la fois en ligne et dans de grandes publications, comme le New York Times, le Wall Street Journal et le New Yorker Magazine.

Reconnaissant la nécessité d’honorer les efforts et l’ingéniosité des professionnels de la santé, des éducateurs, des travailleurs essentiels et même des gens ordinaires du monde entier, qui font leur part pour lutter contre le virus, Lee Zlotoff, créateur de MacGyver et directeur de la MacGyver Foundation, a décidé de produire cette série Web animée qui suit MacGyver tandis qu’il gère ses propres difficultés en plein cœur de la pandémie. « Entre l’évolution technologique effrénée, les impacts du changement climatique et maintenant ce virus mondial, nous devons tous apprendre à utiliser ce que nous avons pour nous adapter et faire face, et ce parfois au quotidien », a déclaré M. Zlotoff. Et si le personnage de MacGyver peut nous aider à voir les ressources dont nous disposons pour gérer tout cela, et peut-être même le faire avec le sourire, alors tant mieux pour tout le monde. »

Les cinq webisodes de « MacGyver Now! » sont disponibles gratuitement en streaming sur www.macgyver.com. Les spectateurs sont invités à partager des récits, des photos et des vidéos sur la façon dont ils (ou une personne qu’ils connaissent) ont dû « MacGyver » à un moment donné, pour faire face à la pandémie.

La MacGyver Foundation est un organisme de bienfaisance de type 501c3, à but non lucratif, réputé et basé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, consacré à l’encouragement et au soutien d’individus et d’organisations du monde entier, qui utilisent l’autosuffisance, la non-violence et la durabilité pour améliorer la vie des gens. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : macgyver.com/foundation/ .

