Die MacGyver Foundation stellt eine neue animierte MacGyver-Serie vor

SANTA FE (New Mexico, USA)--(BUSINESS WIRE)--Die MacGyver Foundation, eine Organisation, die sich der Förderung und Unterstützung von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt widmet, die Eigenständigkeit, Gewaltlosigkeit und Nachhaltigkeit zur Verbesserung des menschlichen Lebens einsetzen, hat heute die Premiere einer lustigen und inspirierenden animierten Webserie angekündigt, um in Erinnerung zu rufen, dass die weltweite Pandemie bereits seit einem Jahr um sich greift. Die fünfteilige Serie „MacGyver Now!“ wurde als öffentliche Dienstleistung entwickelt, um uns allen zu helfen, unseren Weg wie MacGyver aus dieser globalen Gesundheitskrise zu finden.

Der Name MacGyver ist ein Synonym für die clevere Nutzung von allem, was gerade zur Verfügung steht, um eine Krise zu bewältigen. So ist es keine Überraschung, dass beim Ausbruch der globalen Pandemie Hinweise auf ihn sowohl online als auch in größeren Publikationen erschienen, einschließlich New York Times, Wall Street Journal und das Magazin The New Yorker.

Der Schöpfer von MacGyver und Leiter der MacGyver Foundation, Lee Zlotoff, hat die Notwendigkeit erkannt, die Bemühungen und den Einfallsreichtum von medizinischen Fachkräften, Pädagogen, systemrelevanten Helfern und auch von einfachen Menschen auf der ganzen Welt zu würdigen, die ihren Teil dazu beitragen, das Virus in den Griff zu bekommen. Er beschloss daher, die animierte Webserie zu produzieren, die MacGyver durch seine eigene Krise in der Pandemie begleitet. „Zwischen der rasanten technologischen Entwicklung, den Auswirkungen des Klimawandels und jetzt diesem weltweiten Virus“, so Zlotoff, „müssen wir alle lernen, wie wir das nutzen, was wir haben, um uns anzupassen und zurechtzukommen – gerade im Alltag. Und wenn uns die MacGyver-Figur dabei helfen kann, die Ressourcen zu erkennen, die uns zur Verfügung stehen, um all das zu bewältigen – und es vielleicht sogar mit einem Lächeln zu tun –, dann ist das für alle umso besser.“

Alle fünf Webisoden von “MacGyver Now!“ stehen unter www.macgyver.com kostenlos zum Streaming zur Verfügung. Die Zuschauer werden gebeten, Geschichten, Fotos und Videos davon zu teilen, wie sie – oder jemand, den sie kennen – etwas im Zuge der Pandemie auf MacGyver-Manier bewerkstelligen mussten, um klarzukommen.

Über die MacGyver Foundation

Die MacGyver Foundation ist eine anerkannte Non-Profit-Organisation nach 501c3 mit Sitz in Santa Fe im US-Staat New Mexico, die sich der Förderung und Unterstützung von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt widmet, die Eigenständigkeit, Gewaltlosigkeit und Nachhaltigkeit zur Verbesserung des menschlichen Lebens einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter macgyver.com/foundation/.

MacGyver Now! Teaser #MacGyverThePandemic

