Fundação MacGyver estreia nova série animada MacGyver

A Fundação MacGyver, uma organização dedicada ao incentivo e apoio a indivíduos e organizações ao redor do mundo que utilizam autoconfiança, não violência e sustentabilidade para melhorar as vidas das pessoas, anunciou hoje a estreia de uma divertida e inspiradora série na web para reconhecer a marca de um ano da pandemia global. A série, com cinco episódios, "MacGyver Now!", foi desenvolvida como um serviço público para ajudar todos nós a encontrar nosso jeito 'MacGyver' para sair dessa crise de saúde global.

O nome MacGyver é sinônimo de esperteza usando o que estiver disponível para administrar nosso caminho através de uma crise. Assim, não é de surpreender que quando a pandemia global chegou, referências a ele começaram a surgir tanto on-line quanto em importantes publicações, incluindo The New York Times, The Wall Street Journal e The New Yorker Magazine.

Reconhecendo a necessidade de honrar os esforços e habilidades de profissionais da saúde, educadores, trabalhadores essenciais e até mesmo pessoas comuns em todos os lugares que estão fazendo sua parte para lidar com o vírus, o criador do MacGyver — e diretor da Fundação MacGyver — Lee Zlotoff decidiu produzir a série animada para a internet que segue MacGyver pela sua própria crise durante a pandemia. “Entre a velocidade da tecnologia, os impactos das mudanças climáticas e agora este vírus mundial”, afirma Zlotoff, “estamos todos tendo que aprender como usar o que temos para nos adaptar e lidar — às vezes diariamente. E se o personagem MacGyver pode nos ajudar a enxergar os recursos que temos à nossa disposição para administrar tudo isso — e talvez fazer isto com um sorriso — será muito melhor para todos”.

Todos os cinco episódios de “MacGyver Now!” estão disponíveis gratuitamente para transmissão em www.macgyver.com. Os espectadores são convidados a compartilhar histórias, fotos e vídeos de como eles — ou alguém que eles conhecem — tiveram que dar um jeito MacGyver para lidar com a pandemia.

Sobre a Fundação MacGyver

A Fundação MacGyver é uma organização beneficente 501c3, sem fins lucrativos, baseada em Santa Fé, estado norte-americano do Novo México dedicada ao incentivo e suporte a indivíduos e organizações ao redor do mundo que utilizam autoconfiança, não violência e sustentabilidade para melhorar as vidas das pessoas. Para mais informações, visite: macgyver.com/foundation/.

