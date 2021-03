SANTA FE, Nuovo Messico--(BUSINESS WIRE)--La Fondazione MacGyver, un’organizzazione dedicata al supporto e all’incoraggiamento di individui e organizzazioni in tutto il mondo che si avvalgono di autonomia, non violenza e sostenibilità per migliorare la vita delle persone, ha annunciato oggi il debutto di una serie di animazione sul Web divertente e fonte di ispirazione, in occasione del primo anno dall’inizio della pandemia globale. La serie con cinque episodi, “MacGyver Now!”, è stata concepita come un servizio di pubblica utilità per aiutare tutti noi a continuare a cercare una nostra via d’uscita alla “MacGyver” da questa crisi sanitaria di portata globale.

Il nome MacGyver è sinonimo di un uso intelligente di tutto ciò che è a nostra disposizione per superare una crisi.

