Andersen Global étend sa couverture en collaborant avec l’un des plus grands cabinets d’avocats de Turquie

Andersen Global poursuit le renforcement de sa plateforme en Asie centrale avec MGC Legal, l'un des plus grands cabinets d'avocats de Turquie.

Fondé en 2013, MGC Legal fournit tout l’éventail des services juridiques à ses clients locaux et étrangers, au niveau national comme au niveau international. Dirigé par l’associé directeur, Mustafa Gunes qui bénéficie du soutien des sept associés et 60 collaborateurs, le cabinet d’avocats istanbuliote dispose de capacités de services complets, notamment dans le domaine du droit des sociétés, du commerce, des litiges, des fusions et acquisitions, de l’immobilier, du commerce international, de la banque et de la finance, des marchés financiers et de l’énergie.

« Au titre de notre engagement envers le service à la clientèle et l’intendance, nous tenons à fournir les meilleurs services de leur catégorie à nos clients », a déclaré Mustafa Gunes. « Nos solutions de qualité sont renforcées par les compétences d’experts qui caractérisent nos professionnels dans tous les domaines du droit, ainsi que par les relations de travail et les ressources bâties au fil des ans. La collaboration avec Andersen Global appuie notre objectif qui est d’être une organisation de référence, définissant la norme en termes de service client, au niveau régional et mondial. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a confié pour sa part : « Les professionnels de MGC Legal sont exceptionnels. Nous avons été très impressionnés par leurs connaissances opérationnelles, tandis que leur culture et leurs valeurs reflètent celles de notre organisation. Cette collaboration représente pour nous un ajout important dans la région, et la bonne entente que nous avons déjà développée avec ce groupe constitue un tremplin pour notre collaboration future. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 262 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.