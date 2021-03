Henry Schein se asocia con la Black Coalition Against COVID-19 para intensificar su compromiso de acelerar la equidad de las vacunas

MELVILLE, Nueva York--(BUSINESS WIRE)--Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) acaba de anunciar su colaboración con la agrupación Black Coalition Against COVID-19 (BCAC) en apoyo de la reciente asamblea pública virtual de la BCAC, «Making It Plain: A COVID-19 Town Hall for Minority Health Professionals» (Las cosas claras: reunión sobre COVID-19 para los profesionales sanitarios de las minorías). La colaboración de Henry Schein con la BCAC reafirma la defensa de la equidad en materia de vacunas y el papel fundamental que desempeñan los médicos de atención primaria y otros profesionales de la salud en la ampliación de la vacunación contra la COVID-19 en todo el país.

Presentada en 2020 por la BCAC, Making It Plain es una serie de debates virtuales a nivel nacional sobre la epidemiología, la prevención, el tratamiento y los esfuerzos de vacunación contra la COVID-19, dirigidos por altos funcionarios del gobierno y destacados profesionales sanitarios de sectores minoritarios. Henry Schein ha apoyado dos de los eventos de Making It Plain de la BCAC:

En la última asamblea pública, «Making It Plain: A COVID-19 Town Hall for Minority Health Professionals», se puso de relieve el recurso vital que suponen los médicos de atención primaria en el esfuerzo de vacunación contra la COVID-19 debido al alto nivel de confianza que tienen con sus pacientes, su conocimiento de la historia clínica del paciente y su presencia física en todas las comunidades del país. Ann Marie Gothard, vicepresidenta de Relaciones Corporativas Globales con los Medios en Henry Schein, participó en el evento y habló de la necesidad de que los consultorios de las comunidades minoritarias tengan acceso a la vacuna y de la oportunidad de complementar los esfuerzos de distribución existentes, asegurando que todos los proveedores de atención médica, en estrecha colaboración con las organizaciones comunitarias y religiosas, tengan fácil acceso a las vacunas para administrarlas a sus pacientes.

«Henry Schein se complace en formar una alianza con la BCAC para impulsar los esfuerzos tendientes a la consolidación del acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19», declaró Stanley M. Bergman, presidente de la Comisión Directiva y director ejecutivo de Henry Schein, Inc. «Desde Henry Schein se han defendido cuestiones críticas durante la pandemia de COVID-19. En primer lugar, poner a disposición de los médicos y dentistas de los consultorios el equipo de protección personal (EPP) y las pruebas rápidas en los puntos de atención, y más recientemente aumentar la participación de la comunidad de médicos y dentistas de confianza del país en asociación con las organizaciones comunitarias en la administración de la vacuna contra la COVID-19. Si se activa de manera más eficaz a los médicos de atención primaria, se abrirán cientos de miles de puntos de vacunación adicionales en los Estados Unidos, lo que permitirá un alcance mucho más amplio en las comunidades, en especial en las minoritarias, donde las tasas de reticencia son altas y el acceso a los centros de vacunación puede ser limitado».

Durante los últimos meses, Henry Schein y la BCAC han colaborado estrechamente para definir recomendaciones y estrategias que aceleren el acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19. Henry Schein presta apoyo a una amplia gama de proveedores en diversos entornos, muchos de los cuales son proveedores de salud de primera línea en consultorios y en la comunidad. Estar cerca de esta parte fundamental de la infraestructura sanitaria ha permitido a la empresa conocer las necesidades de salud pública de las poblaciones desatendidas. Gracias a esta experiencia, Henry Schein tiene una posición única para colaborar con la BCAC en el esfuerzo por reforzar la vacunación equitativa en el país.

Además de su participación en la BCAC, el Sr. Bergman emitió recientemente una declaración de apoyo a los esfuerzos del Congreso para ampliar la distribución de la vacuna contra la COVID-19. En ella se destacan estos importantes retrasos en las tasas de vacunación, especialmente en las comunidades negras, las comunidades rurales y entre las personas mayores y discapacitadas. La empresa mantiene conversaciones con los funcionarios del gobierno, en las que pide una mayor participación de los médicos de atención primaria y otros profesionales de la salud en el proceso de difusión de la vacuna. El Sr. Bergman también participó en la conferencia de la BCAC «Making It Plain: Minority Health Professionals and COVID-19 Vaccine Dissemination» (Las cosas claras: los profesionales sanitarios de las minorías y la difusión de la vacuna COVID-19) en la que se discutió acerca del suministro, la asignación, la distribución y la administración de la vacuna contra la COVID-19.

«Nuestra alianza con Henry Schein y las oportunidades que ofrece para colaborar con los médicos y dentistas de los consultorios y abordar los problemas urgentes de la pandemia de la COVID-19 es fundamental», señaló el Dr. Reed Tuckson, cofundador de la Black Coalition Against COVID-19 (BCAC). «Su apoyo a nuestra serie de reuniones públicas virtuales Making It Plain, que abordan las preocupaciones de la comunidad negra y de los profesionales de la salud de las minorías, nos ha ayudado a realizar eventos de gran valor que ofrecen información fidedigna y práctica de respetados expertos de la investigación y la clínica».

Destacados expertos de varias organizaciones como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como la Asociación Médica Nacional, la Asociación de Enfermeras Negras, el Colegio Médico Meharry, la Facultad de Medicina de la Universidad Howard, la Facultad de Medicina Morehouse, la Universidad Charles R. Drew, la Liga Urbana Nacional y otras asociaciones nacionales, organizaron conjuntamente «Making It Plain: A COVID-19 Town Hall for Minority Health Professionals». Junto con Henry Schein, Janssen Pharmaceuticals y la Organización de Innovación Biotecnológica aportaron subvenciones educativas para el evento.

«En Henry Schein estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos de esta coalición para fortalecer la equidad sanitaria», declaró el Sr. Bergman. «Junto con la BCAC, tenemos la capacidad de contribuir a lograr el objetivo de garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a la vacuna».

Para acceder a las grabaciones de los debates de Making It Plain, visite Facebook.com/BlackDoctor.org o YouTube.com/BlackDoctor.org.

Acerca de la Black Coalition Against COVID-19 (BCAC)

La Black Coalition Against COVID-19 es una iniciativa comunitaria con sede en Washington, D.C., que se propone facilitar información fidedigna y con base científica, elaborada en nombre de la comunidad negra y para ella, sobre la COVID-19 y el proceso de desarrollo de la vacuna, en un esfuerzo por ayudar a salvar vidas de personas negras a nivel nacional y local. Para más información sobre la BCAC, visite blackcoalitionagainstcovid.org. Siga a BCAC en Twitter en @BCAgainstCOVID y en Facebook en www.facebook.com/BCAC19.

Acerca de Henry Schein, Inc.

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) es una empresa especializada en soluciones para los profesionales sanitarios, impulsada por una red de personas y tecnología. Con más de 19 000 miembros de Team Schein en todo el mundo, la red de asesores de confianza de la empresa ofrece a más de un millón de clientes en todo el mundo más de 300 soluciones valiosas que ayudan a mejorar el éxito operativo y los resultados clínicos. Nuestras soluciones empresariales, clínicas, tecnológicas y de la cadena de suministro ayudan a los odontólogos y médicos a trabajar en sus consultorios de forma más eficiente para que puedan ofrecer una atención de calidad con mayor eficacia. Estas soluciones también dan soporte a los laboratorios odontológicos y médicos, a las clínicas sanitarias gubernamentales e institucionales, así como a otros centros de atención alternativos.

Henry Schein opera a través de una red de distribución centralizada y automatizada, con una gama de más de 120 000 productos de marca y productos de marca privada de Henry Schein en stock, así como más de 180 000 productos adicionales disponibles como artículos de pedido especial.

Henry Schein, una empresa de la lista FORTUNE 500 y miembro del índice S&P 500®, tiene su sede en Melville, Nueva York, y cuenta con oficinas o filiales en 31 países y territorios. Las ventas de la empresa alcanzaron los 10 100 millones de dólares en 2020, y han crecido a una tasa anual compuesta de aproximadamente el 12 % desde que Henry Schein se convirtió en una empresa pública en 1995.

Para obtener más información, visite Henry Schein en www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein, Instagram.com/HenrySchein y Twitter.com/HenrySchein.

