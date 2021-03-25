Kymeta與Kepler近地軌道衛星的互通性預示著Kymeta™ u8終端機未來可實現的強大連線性能

華盛頓州雷蒙德和多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於讓行動連接遍及全球的通訊公司Kymeta (www.kymetacorp.com)與Kepler Communications (www.kepler.space)今天宣布，雙方已經在極端寒冷氣溫下成功完成Kymeta u8終端機與近地軌道(LEO)衛星之間訊號擷取、追蹤和資料處理量測量的展示。與Kepler的合作進一步為Kymeta邁向自己的目標提供支撐，即透過擁有明確的近地軌道升級路徑，並且實現與不斷增加的大型衛星星座相容，來打造經得起未來考驗的解決方案。

2020年，Kepler被選中對u8進行長期試用測試，以把握加拿大伊奴維克北部漫長冬季所創造的測試機會。Kepler近地軌道衛星可頻繁回訪，加上當地刺骨的寒冷天氣和冰雪環境，這些都為Kymeta測試最新技術提供了一次難得的機會。測試結果顯示，在較低延遲、增強型觀測角和速度方面的產品性能均顯著提高，速度較之前產品快了10倍，且具有更高的資料處理量和總資料傳輸量。

根據設計，u8系統可以在低至零下40度下正常工作。測試期間，Kymeta和Kepler進行了軟體更新，以即時測試新的演算法。相關更新包括根據FPGA的機載追蹤接收機的能力，從而允許使用比以前展示大2倍以上的通道。

在寒冷天氣中展開的此次測試結果超出了預期，上行和下行鏈路的平均速度達到100 Mbps，可以提供每次傳輸超過2 GB資料的能力。最初的測試是在u8上使用線性極化完成的——在未來的軟體升級中，將增加對圓極化的支援，還會帶來資料傳輸速度的進一步提升。

Kymeta全球銷售資深副總裁David Harrower表示：「Kepler一直是一家出色的測試合作夥伴，因為他們不僅採用敏捷營運模式，而且能夠在我們調整u8終端機的同時做出性能最佳化調整。我們的許多客戶都對與近地軌道衛星服務的相容性很感興趣，此次測試有助於確保u8和Kymeta Connect的耐用性，並提供一種能利用近地軌道衛星不斷增強的效用的解決方案。」

Kepler共同創辦人兼技術長Wen Cheng Chong表示：「Kymeta u8搭配Kepler全球資料服務(Global Data Service)的表現超出了我們的預期。我們最近的測試和開發工作表明，u8不僅能夠每次傳輸比預期高出更多GB的資料，還能夠在極地環境中作業，Kepler早期的許多用戶都在此類環境中作業。憑藉Kepler最近增加的容量，u8可以為全球客戶服務，包括極點到極點以及兩極之間的所有點之間。」

今年1月，Kepler透過SpaceX第一個專用的SmallSat Rideshare Program發射了8顆新衛星。3月22日，Kepler透過聯盟2號(Soyuz-2)又發射了兩顆衛星，使其活躍的衛星星座擴大到15顆衛星。下一次發射計畫於6月進行。Kymeta認為，與Kepler的合作以及進一步的測試將幫助為客戶提供可靠的連接和卓越的效益。

Kymeta的下一代解決方案專為行動連接而打造，專門針對全球國防機構、政府、公共安全和商業客戶的需求而設計。透過推出u8和Kymeta Connect，公司顯著提高了天線的資料處理量，並降低總持有成本。其產品在性能、易用性和衛星-行動通訊混合連接服務方面都取得了突破。

關於Kymeta

Kymeta正在釋放寬頻衛星連接的潛力，並與行動通訊網路相結合以滿足對行動通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions負責公司的衛星連接解決方案，並採用一流技術和量身打造的以客戶為中心的服務，向市場提供獨特、完整、統包的搭售式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司的同類首款平面衛星天線及Kymeta Connect™連接服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星行動通訊網路行動連接。在美國及國際專利和授權的支援下，Kymeta終端機滿足對體積小巧的輕量型高傳輸量通訊系統的需求，這些通訊系統無需機械元件即可轉向衛星。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶或固定平臺。

Kymeta是一家總部位於華盛頓州雷蒙德的私人公司。

如需瞭解更多資訊，請造訪：kymetacorp.com。

關於Kepler Communications Inc.

Kepler是一家總部位於加拿大的衛星電信供應商，由Costanoa Ventures、IA Ventures及其他領先投資人提供支援。Kepler的目標是實現地球以及地球之外任何地方的人與物互聯。為此，Kepler將逐步部署相關產品和技術，來建立太空通訊網路。Kepler是首家在近地軌道發射並運作Ku波段衛星服務的公司，目前已經擴大了其業務能力，其位於多倫多總部的立方衛星(cubesat)生產設施成功實現了試營運，而GEN 1衛星即將交付。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.kepler.space和關注@KeplerComms。

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