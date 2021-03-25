Kymeta与Kepler近地轨道卫星的互操作性预示着Kymeta™ u8终端未来可实现的强大连接性能

华盛顿州雷德蒙德和多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于让移动连接遍及全球的通信公司Kymeta (www.kymetacorp.com)与Kepler Communications (www.kepler.space)今天宣布，双方已经在极端寒冷气温下成功完成Kymeta u8终端与近地轨道(LEO)卫星之间信号捕获、追踪和数据处理量测量的演示。与Kepler的合作进一步为Kymeta迈向自己的目标提供支撑，即通过拥有明确的近地轨道升级路径，并且实现与不断增加的大型卫星星座相兼容，来打造经得起未来考验的解决方案。

2020年，Kepler被选中对u8进行长期试用测试，以把握加拿大因纽维克北部漫长冬季所创造的测试机会。Kepler近地轨道卫星可频繁回访，加上当地刺骨的寒冷天气和冰雪环境，这些都为Kymeta测试最新技术提供了一次难得的机会。测试结果显示，在较低延迟、增强型观测角和速度方面的产品性能均显著提高，速度较之前产品快了10倍，且具有更高的数据处理量和总数据传输量。

根据设计，u8系统可以在低至零下40度下正常工作。测试期间，Kymeta和Kepler进行了软件更新，以实时测试新的算法。相关更新包括基于FPGA的机载跟踪接收机的能力，从而允许使用比以前演示大2倍以上的信道。

在寒冷天气中开展的此次测试结果超出了预期，上行和下行链路的平均速度达到100 Mbps，可以提供每次传输超过2千兆字节数据的能力。最初的测试是在u8上使用线性极化完成的——在未来的软件升级中，将增加对圆极化的支持，还会带来数据传输速度的进一步提升。

Kymeta全球销售高级副总裁David Harrower表示：“Kepler一直是一家出色的测试合作伙伴，因为他们不仅采用敏捷运营模式，而且能够在我们调整u8终端的同时做出性能优化调整。我们的许多客户都对与近地轨道卫星服务的兼容性很感兴趣，此次测试有助于确保u8和Kymeta Connect的耐用性，并提供一种能利用近地轨道卫星不断增强的效用的解决方案。”

Kepler联合创始人兼首席技术官Wen Cheng Chong表示：“Kymeta u8搭配Kepler全球数据服务(Global Data Service)的表现超出了我们的预期。我们最近的测试和开发工作表明，u8不仅能够每次传输比预期高出多千兆字节的数据，还能够在极地环境中运行，Kepler早期的许多用户都在此类环境中运行。凭借Kepler最近增加的容量，u8可以为全球客户服务，包括极点到极点以及两极之间的所有点之间。”

今年1月份，Kepler通过SpaceX首个专门的“SmallSat Rideshare Program”发射了8颗新卫星。3月22日，Kepler通过联盟2号(Soyuz-2)又发射了两颗卫星，使其活跃的卫星星座扩大到15颗卫星。下一次发射计划于6月进行。Kymeta认为，与Kepler的合作以及进一步的测试将帮助为客户提供可靠的连接和卓越的效益。

Kymeta的下一代解决方案专为移动连接而打造，专门针对全球国防机构、政府、公共安全和商业客户的需求而设计。通过推出u8和Kymeta Connect，公司显著提高了天线的数据处理量，并降低总拥有成本。其产品在性能、易用性和卫星-蜂窝混合连接服务方面都取得了突破。

关于Kymeta

Kymeta正在释放宽带卫星连接的潜力，并与蜂窝网络相结合以满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions负责公司的卫星连接解决方案，并基于一流技术和量身定制的以客户为中心的服务，向市场提供独特、完整、统包的捆绑式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司的同类首款平面卫星天线及Kymeta Connect™连接服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端满足对体积小巧的轻量型高传输量通信系统的需求，这些通信系统无需机械组件即可转向卫星。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问：kymetacorp.com。

关于Kepler Communications Inc.

Kepler是一家总部位于加拿大的卫星电信供应商，由Costanoa Ventures、IA Ventures及其他领先投资者提供支持。Kepler的目标是实现地球以及地球之外任何地方的人与物互联。为此，Kepler将逐步部署相关产品和技术，来建立太空通信网络。Kepler是首家在近地轨道发射并运行Ku波段卫星服务的公司，目前已经扩大了其业务能力，其位于多伦多总部的立方卫星(cubesat)生产设施成功实现了试运营，而GEN 1卫星即将交付。

欲了解更多信息，请访问www.kepler.space和关注@KeplerComms。

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