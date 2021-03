Andersen Global breidt dekking uit met een van de grootste advocatenkantoren van Turkije

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn platform in Centraal-Azië versterken met MGC Legal, een van de grootste advocatenkantoren in Turkije.

MGC Legal is in 2013 opgericht en biedt alle aspecten van juridische dienstverlening aan lokale en buitenlandse cliënten in binnen- en buitenland. Onder leiding van Managing Partner Mustafa Gunes, en ondersteund door zeven partners en 60 professionals, heeft het in Istanbul gevestigde advocatenkantoor full-service capaciteiten, waaronder corporate, commercial, procesvoering, fusies en overnames, onroerend goed, internationale handel, bankieren en financiën, kapitaalmarkten en energie.

“We zijn toegewijd aan klantenservice en rentmeesterschap, wat ervoor zorgt dat we onze klanten de beste services bieden”, zei Mustafa. “Onze kwaliteitsoplossingen worden versterkt door de expertise van onze professionals op alle rechtsgebieden en door de werkrelaties en middelen die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. De samenwerking met Andersen Global ondersteunt ons doel om een benchmarkorganisatie te zijn die de norm stelt voor klantenservice op regionaal en wereldwijd niveau.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “De professionals van MGC Legal zijn uitmuntend. We waren erg onder de indruk van hun operationele kennis, en hun cultuur en waarden weerspiegelen die van onze organisatie. Deze samenwerking is een belangrijke toevoeging in de regio en de chemie die we al met deze groep hebben ontwikkeld, is een springplank voor onze samenwerking in de toekomst.”

