De MacGyver Foundation, een organisatie die zich inzet voor de aanmoediging en ondersteuning van individuen en organisaties over de hele wereld die zelfredzaamheid, geweldloosheid en duurzaamheid gebruiken om het leven van mensen te verbeteren, heeft vandaag het debuut aangekondigd van een leuke en inspirerende geanimeerde webserie ter ere van het eenjarig bestaan van de wereldwijde pandemie. De serie met vijf afleveringen, "MacGyver Now!", Werd ontwikkeld als een openbare dienst om ons allemaal te helpen door te gaan met 'MacGyver' om uit deze wereldwijde gezondheidscrisis te komen.

De naam MacGyver staat synoniem voor het slim gebruiken van alles wat beschikbaar is om ons een weg door een crisis te loodsen. Het is dus geen verrassing dat toen de wereldwijde pandemie neerdaalde, verwijzingen naar hem zowel online als in grote publicaties begonnen te verschijnen, waaronder The New York Times, The Wall Street Journal en The New Yorker Magazine.

