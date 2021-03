La Fundación MacGyver Estrena una Nueva Serie Animada de MacGyver

SANTA FE, NUEVO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--La Fundación MacGyver, organización dedicada al estímulo, y apoyo de personas y organizaciones de todo el mundo que utilizan la autosuficiencia, la no violencia y la sostenibilidad para mejorar la vida de las personas, anunció hoy el debut de una serie web animada divertida e inspiradora para reconocer el paso de un año de la pandemia mundial. La serie de cinco episodios, “MacGyver Now!”, fue desarrollada como un servicio público para ayudarnos a todos a actuar como ‘MacGyver’ y poder salir de esta crisis de salud mundial.

El nombre MacGyver es sinónimo de usar inteligentemente todo lo que esté disponible para manejar nuestro camino a través de una crisis. Por lo tanto, no es de extrañar que, con el descenso de la pandemia mundial, comenzaran a aparecer referencias a él tanto en línea como en las principales publicaciones, entre ellas The New York Times, The Wall Street Journal y la revista The New Yorker.

Para reconocer la necesidad de honrar los esfuerzos y el ingenio de los profesionales médicos, educadores, trabajadores esenciales e, incluso, de personas comunes en todos lados que están haciendo su parte para lidiar con el virus, el creador de MacGyver y director de la Fundación MacGyver, Lee Zlotoff, decidió producir la serie web animada que acompaña a MacGyver a través de su propia crisis en la pandemia. “Entre la avalancha de tecnología, los impactos del cambio climático y ahora este virus mundial”, comenta Zlotoff, “todos tenemos que aprender a usar lo que tenemos para adaptarnos y hacer frente a situaciones, a veces, a diario. Y si el personaje de MacGyver puede ayudarnos a ver los recursos que tenemos a nuestra disposición para gestionar todo eso, y tal vez hacerlo con una sonrisa, mucho mejor para todos”.

Los cinco episodios de la serie web “MacGyver Now!” están disponibles para transmisión gratuita en www.macgyver.com. Se invita a los espectadores a compartir historias, fotografías y videos de cómo ellos, o alguien que conozcan, tuvieron que lidiar con alguna situación durante la pandemia.

Acerca de la Fundación MacGyver

La Fundación MacGyver (MacGyver Foundation) es una reconocida organización benéfica sin fines de lucro 501c3, con sede en Santa Fe, Nuevo México, dedicada al estímulo y apoyo de personas y organizaciones de todo el mundo que utilizan la autosuficiencia, la no violencia y la sostenibilidad para mejorar la vida de las personas. Para obtener mayor información, visite: macgyver.com/foundation/.

