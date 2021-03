AKKA S'ASSOCIE À ON DEVICE SOLUTIONS (ODS)

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AKKA (Paris:AKA) s'associe à On Device Solutions (ODS), l'un des principaux fournisseurs de produits et services mobiles SAP, qui poursuit son expansion en tant que leader du marché de la mobilité d’entreprise, afin d'accroître la numérisation des opérations des industries lourdes et d'accélérer l'accès des clients aux solutions de mobilité.

Les produits et services SAP EAM d'ODS, associés au portefeuille complet de solutions numériques d'AKKA et à son expertise en ingénierie, contribueront à positionner parfaitement l’expertise de ce partenariat pour soutenir les clients SAP sur le marché de la mobilité.

Dans un contexte où l'industrie 4.01 gagne du terrain, ce partenariat vise à accélérer l'accès des clients à des solutions de mobilité couvrant de nombreux cas d'usage tels que la gestion de flottes de techniciens, la digitalisation des processus papier, la gestion des stocks de magasins ou d’entrepôts, la gestion des instructions de maintenance ou de production ou encore la digitalisation des processus d'inspection.

Ce partenariat confirme l'importance croissante des solutions de mobilités dans les entreprises en expansion et prêtes pour l'avenir.

Anup Rathi, directeur des produits et cofondateur de On Device Solutions, a fait part de son enthousiasme concernant ce partenariat : "On Device Solutions a été créé il y a dix ans à Birmingham, au Royaume-Uni et a depuis travaillé avec un certain nombre de clients internationaux pour fournir des produits et services mobiles SAP. Dans le cadre de notre stratégie de partenariat, nous sommes ravis de nous associer à AKKA, dont l'expertise nous aidera à nous développer dans la région francophone."

Au sujet de ce partenariat, Robert Pavkovic, SVP Digital Factory, France, AKKA Technologies, a mentionné : " AKKA s'engage à fournir des solutions d'innovation rapide à ses clients. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui constitue un catalyseur supplémentaire de la transformation numérique de nos clients. Nous avons développé depuis des années un portefeuille de solutions de technologies numériques pour accompagner la transformation des produits, processus et méthodes de nos clients. Ce nouvel atout technologique d'ODS va nous permettre d'accélérer encore les solutions de mobilité."

A propos d’AKKA Technologies

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech

------------------------------

1 L'industrie 4.0, c'est-à-dire la quatrième révolution industrielle, est l'automatisation en cours de la fabrication traditionnelle et des pratiques industrielles, à l'aide de technologies intelligentes modernes.