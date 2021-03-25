Neurala宣布與FLIR Systems合作，針對工業4.0提供業界首創的人工智慧工業相機

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--視覺人工智慧軟體領導者Neurala今天宣布與FLIR Systems, Inc.合作，提供採用軟硬體全堆疊人工智慧的工業影像解決方案。Neurala的視覺人工智慧軟體在不需要人工智慧專業知識的情況下即可開啟深度學習能力，目前已經支援建立可以直接部署到FLIR Firefly DL相機上的神經網路。作為機器視覺相機領域的領導者，FLIR Firefly DL相機設計極其精簡，而且具有內建的邊緣推論功能。

透過此次合作，Neurala和FLIR可以為希望在生產線上部署深度學習的客戶提供更快速、更具成本效益的切入點。目前，許多製造商都非常重視人工智慧和自動化，因為這些技術可以為他們提供所需的靈活性，來因應各種生產限制因素、供應鏈中斷和可用勞動力分散等問題，這一解決方案的推出恰逢其時。

新解決方案使客戶能夠使用Neurala在VIA平臺上的Brain Builder來快速建立深度學習模型，所需資料少，也無需人工智慧專業知識。這些模型可以透過免費的FLIR Spinnaker SDK直接上傳到FLIR Firefly DL相機。因此，此神經網路可部署用於各種廣泛的應用，包括印刷電路板(PCB)檢測、異物檢測、表面金屬缺陷識別和產品一致性問題。由於可以直接部署到精簡型的FLIR Firefly DL相機上，因此智慧的自動化檢查點可以在生產線上的任何位置設置，並且針對新應用程式快速完成重新設定。

Neurala共同創辦人兼執行長Max Versace表示：「工業4.0的崛起對製造商提出了挑戰，他們需要重新設計工作流程中所使用的各種工具和系統。透過相機和感測器來收集產品資料，並分析工業設備的整體健全狀況，製造商們已經意識到，人工智慧具有從這些資料中得出可執行的深入見解的能力。我們很高興能與FLIR合作，使客戶能夠利用他們的機器所收集的資料，從而進一步實現製造過程自動化。」

FLIR Systems組件業務副總裁Sadiq Panjwani表示：「作為世界上首批擁有邊緣推論解決方案的機器視覺製造商之一，我們一直在尋找方法幫助客戶保持在領先地位。我們與Neurala合作開發了一款簡單易用的全堆疊深度學習解決方案，此舉是朝著這一方向邁出的又一步，可以為客戶帶來當今高度自動化工業環境所需的先進機器視覺技術。」

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關於Neurala

Neurala是視覺人工智慧軟體領域的先驅。Neurala以讓人工智慧在現實世界應用中更適用、更實用為使命，致力於幫助工業企業改善其品質檢測流程，其技術可以大幅減少打造和維護生產品質客製化視覺人工智慧解決方案所需的時間、成本和技能。Neurala成立於2006年，其研究團隊發明了Lifelong-DNN™ (L-DNN)技術，此技術能降低人工智慧模型開發的資料需求，並支援在雲端或邊緣進行持續學習。

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