IDEMIA e Cybernetica anunciam parceria para oferecer autenticação inovadora de ID baseada em smartphone e uma assinatura eletrônica

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--Esta parceria aumenta o valor para prestadores de serviços eletrônicos e cidadãos, oferecendo autenticação móvel forte e assinaturas digitais. Ela permite um acesso confiável e conveniente aos serviços eletrônicos, independentemente da localização, transformando o smartphone ou tablet de um cidadão em um dispositivo de autenticação e assinatura altamente seguro.

A tecnologia da Cybernetica, SplitKey, complementa as soluções de identificação digital da IDEMIA baseada em biometria para melhor atender às diversas necessidades dos governos com um aplicativo móvel e abordagem baseada em nuvem. Estas soluções permitem uma autenticação segura e assinaturas qualificadas de acordo com a regulamentação eIDAS da União Europeia.

A SplitKey utiliza soluções criptográficas inovadoras. Para garantir a segurança, a autenticação e a assinatura só são bem-sucedidas quando todas as partes das credenciais da pessoa (ou seja, chaves privadas) – armazenadas entre seu dispositivo inteligente e o servidor do host da SplitKey – atuam juntas nos dispositivos. A SplitKey garante atualmente 70 milhões de transações por mês em toda a Europa, feitas por milhões de usuários em centenas de serviços eletrônicos.

A solução de identificação digital da IDEMIA, o IDway, facilita a emissão e autenticação de ID e é personalizável para atender a requisitos técnicos e regulatórios nacionais específicos. Os governos podem emitir uma identificação digital hermética com base em um banco de dados nacional ou documento de identificação.

“Damos as boas-vindas à sinergia da combinação entre a experiência única da Cybernetica no desenvolvimento de tecnologias de identidade digital e a posição de destaque da IDEMIA no mundo todo. Estamos focados em fornecer tecnologia que ajude as pessoas a interagir com segurança em um mundo cada vez mais conectado. Nossa parceria com a IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, é um passo em direção ao uso generalizado de serviços de autenticação móvel segura e assinatura digital a nível mundial”, disse Oliver Väärtnõu, presidente do Conselho de Administração da Cybernetica.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Cybernetica, cujo papel único na criação do ecossistema de ‘eGovernance’ na Estônia é uma referência global. Muitos cidadãos buscam cada vez mais o estabelecimento de uma autenticação e assinatura eletrônica seguras por meio de smartphones. A tecnologia da Cybernetica se encaixa perfeitamente com as nossas soluções de identificação digital para que sempre possamos apoiar os governos à medida que implementam sistemas de identificação confiáveis entre suas populações”, afirmou Pierre Lelièvre, vice-presidente sênior de Identidade Digital – Segurança Pública e Identidade da IDEMIA.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital. A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos – nossa identidade –, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com cerca de 15 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

Sobre a Cybernetica

A Cybernetica tem mais de 20 anos de experiência na criação de produtos preparados para o futuro que se apoiam em pesquisa e desenvolvimento A empresa teve um papel integral na criação do ecossistema único de governança eletrônica da Estônia, em particular, na identidade digital e infraestrutura de troca de dados segura e no sistema de votação segura pela internet. No espaço da identidade digital, a empresa desenvolveu o conceito para a infraestrutura original do cartão de identificação junto com a legislação de apoio na Estônia e consultou vários governos sobre o assunto. A tecnologia SplitKey foi criada combinando as experiências da Cybernetica no domínio da identidade digital e a solidez em pesquisa e desenvolvimento em criptografia Atualmente, as tecnologias da Cybernetica são usadas em 35 países, da Ásia à América do Norte, ao Caribe e muito mais.

Para mais informações sobre a Cybernetica, acesse cyber.ee / Siga @cybernetica no Twitter.

