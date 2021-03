Andersen Global amplia cobertura com um dos maiores escritórios de advocacia da Turquia

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua a fortalecer sua plataforma na Ásia Central com o MGC Legal, um dos maiores escritórios de advocacia da Turquia.

Fundado em 2013, o MGC Legal oferece todos os aspectos de serviços jurídicos a clientes locais e estrangeiros, tanto no mercado interno como no exterior. Liderado pelo sócio-gerente Mustafa Gunes e apoiado por sete sócios e 60 profissionais, o escritório de advocacia com sede em Istambul tem recursos de serviço completo, incluindo corporativo, comercial, contencioso, fusões e aquisições, imobiliário, comércio internacional, bancos e finanças, mercado de capitais e energia.

“Estamos comprometidos com o atendimento ao cliente e a administração, o que garante o fornecimento dos melhores serviços aos nossos clientes”, disse Mustafa. “Nossas soluções de qualidade são reforçadas pela experiência de nossos profissionais em todas as áreas do direito, bem como pelas relações de trabalho e recursos que construímos ao longo dos anos. A colaboração com a Andersen Global apoia nosso objetivo de ser uma organização de referência que define o padrão de atendimento ao cliente regional e globalmente”.

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: “Os profissionais da MGC Legal são excelentes. Ficamos muito impressionados com seu conhecimento operacional, e sua cultura e valores refletem os de nossa organização. Esta colaboração é um acréscimo importante na região, e a química que já desenvolvemos com este grupo é um trampolim para a nossa colaboração daqui para a frente”.

