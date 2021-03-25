Neurala宣布与FLIR Systems合作，面向工业4.0提供业界首创的人工智能工业相机

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--视觉人工智能软件领导者Neurala今天宣布与FLIR Systems, Inc.合作，提供基于软硬件全栈人工智能的工业成像解决方案。Neurala的视觉人工智能软件在不需要人工智能专业知识的情况下即可开启深度学习能力，目前已经支持创建可以直接部署到FLIR Firefly DL相机上的神经网络。作为机器视觉相机领域的领导者，FLIR Firefly DL相机设计非常紧凑，而且具有内置的边缘推断功能。

通过此次合作，Neurala和FLIR可以为希望在生产线上部署深度学习的客户提供更快速、更具成本效益的切入点。目前，许多制造商都非常重视人工智能和自动化，因为这些技术可以为他们提供所需的灵活性，来应对各种生产限制因素、供应链中断和可用劳动力分散等问题，这一解决方案的推出恰逢其时。

新解决方案使客户能够使用Neurala在VIA平台上的Brain Builder来快速创建深度学习模型，所需数据少，也无需人工智能专业知识。这些模型可以通过免费的FLIR Spinnaker SDK直接上传到FLIR Firefly DL相机。因此，此神经网络可部署用于各种广泛的应用，包括印刷电路板(PCB)检测、异物检测、表面金属缺陷识别和产品一致性问题。由于可以直接部署到紧凑的FLIR Firefly DL相机上，因此智能的自动化检查点可以在生产线上的任何位置设置，并且针对新应用快速完成重新配置。

Neurala联合创始人兼首席执行官Max Versace表示：“工业4.0的崛起对制造商提出了挑战，他们需要重新设计工作流程中所使用的各种工具和系统。通过相机和传感器来收集产品数据，并分析工业设备的整体健康状况，制造商们已经意识到，人工智能具有从这些数据中得出可执行的深入见解的能力。我们很高兴能与FLIR合作，使客户能够利用他们的机器所收集的数据，从而进一步实现制造过程自动化。”

FLIR Systems组件业务副总裁Sadiq Panjwani表示：“作为世界上首批拥有边缘推断解决方案的机器视觉制造商之一，我们一直在想方设法帮助客户保持在领先地位。我们与Neurala合作开发了一款简单易用的全栈深度学习解决方案，此举是朝着这一方向迈出的又一步，可以为客户带来当下高度自动化工业环境所需的先进机器视觉技术。”

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关于Neurala

Neurala是视觉人工智能软件领域的先驱。Neurala以让人工智能在现实世界应用中更适用、更实用为使命，致力于帮助工业企业改善其质量检测流程，其技术可以大幅减少打造和维护生产质量定制视觉人工智能解决方案所需的时间、成本和技能。Neurala成立于2006年，其研究团队发明了Lifelong-DNN™ (L-DNN)技术，此技术能降低人工智能模型开发的数据需求，并支持在云端或边缘进行持续学习。

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