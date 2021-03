Webinar video titled: "Introduction of Air Servo Our Cutting-Edge Positioning Controller"

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd (TOKYO : 6302) (siège social situé à Tokyo, Japon, PDG Shinji Shimomura) a lancé la vidéo webinaire. Elle a pour thème le « Vacuum Air Servo », qui permet un positionnement au niveau nano.

[URL] http://www.shi-mechatronics.jp/airservo/

La vidéo webinaire est disponible dès maintenant

La miniaturisation des puces s'accélère dans l'industrie des semi-conducteurs en réponse à des innovations technologiques telles que la 5G et la conduite autonome.

Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd a développé le Vacuum Air Servo Stage pour les appareils de haute précision, une nouvelle technologie développée au Japon qui permet une fabrication de haute précision de calibre mondial.

Au lieu de la méthode de moteur conventionnelle, avec le Vacuum Air Servo Stage, nous utilisons la pression d'air comme force motrice dans des vides en tirant parti de notre technologie de contrôle à pression d'air exclusive pour réaliser un positionnement au niveau nano.

Le mouvement et le mécanisme sont présentés dans la vidéo webinaire. Vous l'apprécierez.

