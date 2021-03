Cartão Eco-SIM da Thales: primeiro SIM de plástico pós-consumo

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Com quase 4,5 bilhões de cartões SIM produzidos no mundo inteiro em 2020 – o equivalente a duas Torre Eiffel – , a Thales e a Veolia, líder global em gestão otimizada de recursos, se uniram para ajudar este mercado de telefonia móvel a atender suas credenciais ecológicas e lançaram o “Cartão eco-SIM”, feito a partir da reciclagem de poliestireno originado de eletrodoméstico descartados.

O plástico polimerizado encontrado em altas concentrações em resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos é processado na unidade de reciclagem da Veolia, na França. Os engenheiros da Thales trabalharam com os especialistas da Veolia para desenvolver um processo especial que utiliza este material reciclado para fabricar cartões SIM com os requisitos exigidos pelo setor de tecnologia móvel.

Este produto inovador apoiará as operadoras de telefonia móvel em sua transformação sustentável e ajudará as empresas do setor a enfrentar as questões ambientais de seus assinantes. A operadora Orange, da Bélgica, é a primeira a utilizar o Eco-SIM.

O cartão Eco-SIM tem uma pegada zero de carbono, já que as emissões de CO 2 do processo de fabricação e de componentes eletrônicos, que não podem ser reciclados, são neutralizadas por completo pelo abrangente programa de compensação de carbono da Thales.

"Todos os nossos objetos cotidianos poderão em breve ser feitos de materiais reciclados, graças a empresas visionárias e responsáveis como a Thales. O exemplo do cartão SIM oferece uma visão rápida do amplo campo de possibilidades aberto pelo design ecológico", disse Anne le Guennec, diretora de Atividades de Resíduos da Veolia na França.

"Este projeto de inovação com a Veolia apoiará os nossos clientes de telecomunicações em sua transição ecológica ao transformar resíduos em cartões SIM ambientalmente responsáveis", disse Emmanuel Unguran, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel na Thales. "A inovação faz parte da ambiciosa política de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social de nossa empresa e oferece às operadoras de telefonia móvel uma nova oportunidade de aprimorar a sua proposta de valor para os consumidores em termos de sustentabilidade."

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, espaço, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frete do processo de tomada de decisão.

Com 81.000 colaboradores em 68 países, a Thales teve um faturamento de € 17 bilhões em 2020.

Thales Group

Digital Identity & Security

Sobre a Veolia

O Grupo Veolia é líder mundial em gestão otimizada de recursos. Com cerca de 179.000 funcionários em todo o mundo, o Grupo idealiza e fornece soluções de gestão de água, resíduos e energia que contribuem para o desenvolvimento sustentável de comunidades e indústrias. Através de suas três atividades comerciais complementares, a Veolia ajuda a desenvolver o acesso aos recursos, preservar os que estão disponíveis e reabastecê-los.

Em 2019, o Grupo Veolia abasteceu 98 milhões de pessoas com água potável e 67 milhões de pessoas com serviço de esgoto, produziu quase 45 milhões de MW/h de energia e tratou 50 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environnement (cotada na Paris Euronext: VIE) registrou receita consolidada de € 27,189 bilhões em 2019 (US$ 29,9 bilhões). www.veolia.com

