Webinar video titled: "Introduction of Air Servo Our Cutting-Edge Positioning Controller"

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd (TOKYO: 6302) (sede centrale: Tokyo, Giappone; CEO: Shinji Shimomura) ha diffuso il video del webinar, intitolato “Vacuum Air Servo”, sulla tecnologia che consente il posizionamento a livello nano.

[URL] http://www.shi-mechatronics.jp/airservo/

Il video del webinar è ora disponibile

Nel settore dei semiconduttori la miniaturizzazione dei chip sta accelerando, spinta dalle innovazioni tecnologiche come il 5G e la guida autonoma.

Sumitomo Heavy Industries Co. Ltd ha sviluppato lo stadio “Vacuum Air Servo” per i dispositivi ad alta precisione, una nuova tecnologia sviluppata in Giappone che consente una produzione d’eccellenza di alta precisione.

In luogo del tradizionale metodo basato su motori con stadio a vuoto d’aria, utilizziamo la pressione dell’aria come forza motrice nel vuoto impiegando la nostra tecnologia proprietaria di controllo della pressione dell’aria per consentire il posizionamento a livello nano.

L’intero meccanismo e tutti i movimenti vengono illustrati nel video del webinar.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.