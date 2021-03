Webinar video titled: "Introduction of Air Servo Our Cutting-Edge Positioning Controller"

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Heavy Industries, Co.Ltd (TOKYO: 6302) (hoofdkantoor gevestigd in Tokio, Japan, CEO van Shinji Shimomura) heeft de webinarvideo vrijgegeven. Het thema is “Vacuum Air Servo”, waarmee positionering op nano-niveau mogelijk is.

[URL] http://www.shi-mechatronics.jp/airservo/

Webinarvideo nu beschikbaar

Chipminiaturisatie versnelt in de halfgeleiderindustrie dankzij technologische innovaties zoals 5G en autonoom rijden.

Bij Sumitomo Heavy Industries, Co.Ltd, hebben we de Vacuum Air Servo Stage ontwikkeld voor apparaten met hoge precisie, een nieuwe technologie die in Japan is ontwikkeld en die hoogwaardige productie van wereldklasse mogelijk maakt.

