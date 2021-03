Sumitomo Heavy Industries: „Vacuum Air Servo“ Webinar-Videoübertragung über die einzigartige Luftdrucktechnologie

Webinar video titled: "Introduction of Air Servo Our Cutting-Edge Positioning Controller"

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd (TOKYO: 6302) (Hauptsitz Tokio, Japan, Shinji Shimomura CEO) hat das Webinar-Video veröffentlicht. Darin geht es um den „Vacuum Air Servo“, der eine Positionierung auf Nanoebene ermöglicht.

[URL] http://www.shi-mechatronics.jp/airservo/

Webinar-Video jetzt verfügbar

Durch technologische Innovationen wie 5G und autonomes Fahren steigen die Anforderungen an die Halbleiterindustrie zur beschleunigten Chip-Miniaturisierung.

Sumitomo Heavy Industries, Co. Ltd. hat zu diesem Zweck die „Vacuum Air Servo Stage“ für Hochpräzisionsgeräte entwickelt, eine neue, in Japan ausgearbeitete Technologie, die eine hochpräzise Fertigung auf Weltklasse-Niveau ermöglicht.

Anstelle des herkömmlichen motorbasierten Verfahrens mit der „Vacuum Air Servo Stage“ nutzen wir den Luftdruck als treibende Kraft im Vakuum, indem wir unsere proprietäre Technologie zur Luftdruckregelung einsetzen, um eine Positionierung auf Nanoebene zu erzielen.

Im Webinar-Video werden alle Bewegungen und Antriebsmechanismen vorgestellt. Viel Spaß.

