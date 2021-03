Blue Yonder fornirà soluzioni per la filiera di Philip Morris International

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Blue Yonder, leader globale nella gestione delle catene di fornitura digitali e del commercio omnicanale, ha annunciato che la prestigiosa multinazionale del tabacco Philip Morris International Inc. (PMI) ha scelto la propria soluzione SaaS per la gestione di trasporti (transportation management solution, TMS) basata sul cloud per completare a tutto campo la strategia aziendale di filiera.

Mentre continua la trasformazione della propria attività al fine di offrire un futuro senza fumo commercializzando in tutto il mondo prodotti senza combustione, PMI sta adattando la propria filiera integrando la gestione digitale del trasporto.

