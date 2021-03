COURBEVOIE, Francia--(BUSINESS WIRE)--La collaborazione aumenta il valore per i fornitori di eService e per gli utenti, offrendo una solida autenticazione mobile e firme digitali. Consente inoltre un accesso comodo e affidabile agli eServices indipendentemente dall'ubicazione, trasformando lo smartphone o il tablet di un utente in un dispositivo di autenticazione e firma estremamente sicuro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.