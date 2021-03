AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Paris: VMX) (Euronext Paris: VMX), de leider in het voeden van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het in Tokio gevestigde DNP (TYO: 7912) de Verimatrix-cyberbeveiligingstechnologie heeft geïntegreerd in zijn Digital Key Platform voor autofabrikanten en hun bijbehorende keyless apps.

Op zoek naar een fundamenteel niveau van beveiliging en vertrouwen tussen een voertuig, de eigenaar en de mobiele app, heeft DNP’s veilige SDK voor klanten en partners de Verimatrix Whitebox-oplossing geïntegreerd om mogelijke toegangspunten voor cybercriminelen te minimaliseren. Door middel van geautomatiseerde en zelfverdedigende beveiliging die rechtstreeks in apps wordt geïnjecteerd, wapent Verimatrix het 145 jaar oude bedrijf met bewezen en vertrouwde technologie die helpt voorkomen dat hackers met succes code analyseren en wijzigen.

