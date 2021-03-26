泰雷茲和威立雅合作推出Eco-SIM卡：用回收冰箱製成的SIM卡

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2020年全球生產了近45億張SIM卡，現在泰雷茲和威立雅聯手幫助該市場展示其綠色認證。

威立雅的法國回收工廠負責對廢棄電子電氣設備中高濃縮的聚合物塑膠進行處理。泰雷茲工程師與威立雅的專家們合作開發特殊製程，使用這種新回收的材料來製造符合行動通訊產業要求的SIM卡。

Eco-SIM卡的碳足跡為中性，因為生產過程中產生的二氧化碳排放和無法回收的電子元件可被泰雷茲全面的碳補償計畫所完全抵消。

該創新產品將支援行動電話營運商的生態轉型，並幫助他們解決用戶對環保問題的關切。

威立雅法國廢棄物業務總監Anne le Guennec表示：「我們所有的日常物品很快都可以由回收材料製成，這要歸功於像泰雷茲這樣有遠見和負責任的公司。SIM卡的例子讓我們可以一窺生態設計所帶來的廣闊可能性。」

泰雷茲行動連接解決方案副總裁Emmanuel Unguran表示：「與威立雅合作的這項創新專案能將廢棄物轉變為環保型的SIM卡，以支援電信客戶的生態轉型。這項長期承諾是本集團雄心勃勃的永續發展和社會責任政策不可分割的一部分，也為行動電話營運商提供新的機會，以在永續發展方面提升對消費者的價值主張。」

關於泰雷茲

全球先進科技領域的領導者泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數位化和深度科技創新——互聯互通、大數據、人工智慧、網路安全和量子運算，建構對社會發展至關重要的有自信的未來。集團為防務、航空、太空、運輸以及數位身份與安全領域的企業、組織和政府客戶提供解決方案、服務及產品，協助客戶完成他們的關鍵任務，為個人考量是所有決策背後的驅動力。

泰雷茲在全球68個國家擁有81,000名員工，集團2020年的銷售收入為170億歐元。

關於威立雅

威立雅集團是資源管理最佳化領域的全球領導者。集團在全球擁有近17.9萬名員工，致力於設計和提供水、廢棄物及能源管理解決方案，支持社區和產業的永續發展。透過三大互補的業務領域，威立雅幫助獲得資源、保護資源並補充資源。

2019年，威立雅集團為9800萬人提供飲用水，為6700萬人提供廢水處理服務，生產能源近4500萬兆瓦時，回收再利用廢棄物5000萬噸。威立雅環境(Veolia Environnement)（在巴黎泛歐交易所上市，代碼：VIE）2019年的合併收入達271.89億歐元（299億美元）。www.veolia.com

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