法國選擇泰雷茲為神根區提供新出入境系統

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 神根區成員國必須在2022年使用出入境生物識別系統，對跨境歐盟的非歐洲公民進行登記。泰雷茲已被法國內政部選中，為法國各個過境點提供數百臺預登記自助機。因此，法國將通過配備超先進的生物識別解決方案，來簡化空中、陸地和海上的過境流程並確保整個過程的安全性。

根據歐盟批準的指令，神根區國家將部署預登記自助機或類似設備，讓非神根旅客可以快速安全地進行身份登記，錄入包含指紋和面部特征在內的生物識別數據。

為此，“Thales Gemalto Border Kiosk”作為一款直觀的交互式自助終端，將引導旅客完成身份登記和驗證的各個階段。

泰雷茲自助機將在歐洲進行設計和制造，集成多種證件驗證和生物識別技術。將為過境旅客提供快速的身份登記、高精準的身份驗證和數據管理保護以及順暢的過境手續辦理。

生物特征數據驗證是一種極其有效和可靠的技術，使成員國能夠準確識別任何身份欺詐企圖，防止持有虛假證件、多重身份等的個人進入該國。

法國內政部表示：「全新的歐洲出入境系統為各成員國帶來了重大挑戰。一方面，需要在2022年之前準備就緒並滿足法規要求；另一方面，面臨著實實在在的運行問題以及每年服務數百萬人的實際，而我們希望為跨境旅客提供盡可能順暢的體驗。泰雷茲在身份和邊境管理方面的專長為我們提供了技術可靠性，讓我們不必在安全性和易用性之間做出抉擇。」

泰雷茲身分和生物辨識解決方案資深副總裁Youzec Kurp表示：「泰雷茲制造的預登記自助機配備了我們用於身份創建和驗證的最新技術。其所使用的軟件經過優化，可對證件的真偽進行超快速查驗，並智能檢測任何身份欺詐企圖。因此，我們能夠開發出高性能的工具，既可支持出入境運行，又可保障旅客的數據安全。」

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數字化和深度科技創新——互聯互通、大數據、人工智能、網絡安全和量子計算，構建對社會發展至關重要的自信未來。集團為其所在的五大市場，包括航空、航天、軌道交通、數字身份與安全，以及防務領域的客戶提供解決方案、服務及產品，幫助各類企業、機構和政府實現關鍵任務，並將人作為所有決策背後的主導力量。

泰雷茲全球 81000 名員工遍布 68 個國家，2020 年集團銷售收入達170 億歐元。

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