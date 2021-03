Carburants marins propres : Total fournira les prochains navires de MSC Croisières propulsés au GNL à Marseille

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total et MSC Croisières ont officialisé aujourd’hui un accord portant sur la fourniture annuelle d’environ 45 000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour les prochains navires de croisière de MSC Croisières propulsés au GNL et qui feront escale dans le port de Marseille (France).

Cet accord illustre l’engagement de la filière maritime française et l’excellence de sa chaîne de valeur, de la construction navale à la fourniture de carburants marins plus propres, auxquels s’ajoute l’implication des autorités portuaires locales dans le développement de ces nouvelles activités.

Pierfrancesco Vago, Président exécutif de MSC Croisières, a déclaré : « Cet accord représente une nouvelle étape dans notre démarche visant à réduire continuellement notre empreinte environnementale, au sein de laquelle le GNL est actuellement un élément crucial. Alors que nous nous préparons à lancer le premier de nos trois navires de croisière à propulsion GNL en 2022, Marseille deviendra grâce à cet accord-clé notre plateforme en Méditerranée pour l’avitaillement de nos navires de dernière génération, les plus avancés sur le plan environnemental. »

Alexis Vovk, Directeur général de la Branche Marketing & Services de Total, a déclaré : « Nous sommes fiers de développer actuellement la première chaîne d’avitaillement en GNL marin en France, au port de Marseille-Fos, aux côtés de leaders de l’industrie maritime tels que MSC Croisières avec qui nous entretenons une relation de longue date pour l’avitaillement en carburants marins. Total poursuivra ses investissements dans l’avitaillement en GNL marin pour atteindre à terme son objectif de servir plus de 10 % du marché mondial. Nous continuons ainsi à accompagner la transition énergétique de l’industrie du transport maritime et la réduction des émissions de carbone de nos clients, en ligne avec notre Ambition Climat d’atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à horizon 2050, en phase avec la société. »

La signature de cet accord a été placée sous le patronage d’Annick Girardin, ministre de la Mer. Il bénéficie du soutien de la Ministre, qui a déclaré : « Je salue cet accord entre MSC Croisières et Total. C’est un engagement fort en faveur de l’environnement, qui démontre que lorsque les principaux acteurs économiques s’engagent en faveur de la transition écologique, cela leur permet d’accéder à de nouveaux leviers de développement économique. C’est aussi cela, la France maritime ! Cet accord illustre en outre tout le potentiel de compétitivité et d’attractivité de la France. Dans la droite ligne du Fontenoy du maritime, je souhaite que ces liens entre armateurs, énergéticiens, ports et chantiers continuent de se développer dans le respect des objectifs de développement durable. »

Utilisé comme carburant marin, le GNL réduit fortement les émissions des navires, ce qui se traduit par une amélioration significative de la qualité de l’air, notamment pour les communautés des zones côtières et des villes portuaires. Cet accord a donc un effet favorable non seulement sur le lieu où se fera l’avitaillement en GNL, à Marseille, mais aussi sur tous les ports où les navires de croisière feront leur future escale autour de la Méditerranée.

Les navires propulsés au GNL de MSC Croisières seront parmi les navires de croisière les plus avancés au monde sur le plan technologique, intégrant de nombreuses innovations environnementales. La principale d’entre elles est un projet de pile à combustible à oxyde solide (technologie SOFC, pour Solid Oxide Fuel Cell) de 50 kilowatts alimentée au GNL, ouvrant la voie à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un moteur conventionnel au GNL.

Total avitaillera en GNL marin les navires de croisière de MSC Croisières naviguant sur les routes méditerranéennes par transfert de navire à navire en utilisant son deuxième navire avitailleur en GNL, actuellement en construction. Ce navire répondra aux plus hautes exigences techniques et environnementales, dans la mesure où il sera lui-même propulsé au GNL et doté d’un système de re-liquéfaction des gaz d’évaporation.

D’ici 2022, Total exploitera deux navires avitailleurs en GNL marin de 18 600 m³, à Rotterdam et à Marseille, et partagera l’utilisation d’un troisième navire avitailleur à Singapour. En février 2021, la Compagnie a également reçu une licence de la part de l’Autorité Maritime et Portuaire (MPA) de Singapour pour fournir du GNL marin dans le port de Singapour à partir de 2022.

Le GNL comme carburant marin

Le GNL utilisé comme carburant marin a créé une dynamique positive à un moment où l’industrie mondiale du transport maritime cherche à s’adapter à des normes d’émissions plus strictes.

Par rapport aux navires actuellement motorisés au fuel, l’utilisation du GNL marin permet une réduction de:

99% des émissions d’oxydes de soufre ;

99% des émissions de particules fines ;

Jusqu’à 85% des émissions d’oxydes d’azote ;

et de l’ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre.

Le GNL constitue une solution disponible et compétitive qui contribue à la stratégie à long terme de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à réduire les gaz à effet de serre émis par les navires. L’intérêt pour le développement d’infrastructures d’avitaillement en GNL marin s’est étendu de façon conséquente ; plusieurs grands ports et fournisseurs GNL marin ayant mis en place des initiatives clés et ayant pris part à des avancées significatives en soutien à ces développements. Le GNL marin prépare également l’introduction future d’un carburant marin encore plus propre, le bioGNL,

Total, 2ème plus grand acteur privé de GNL au monde

Total est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Le Groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production et liquéfaction de gaz, transport et trading de GNL, regazéification et contribution au développement de la filière GNL pour le transport maritime. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie et en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de MSC Croisières

MSC Croisières, troisième plus grande marque de croisières au monde, est leader en Europe, en Amérique du Sud, dans la région du Golfe et en Afrique australe où elle détient la plus grande part de marché et de capacité déployée que tout autre acteur du secteur. C'est également la marque de croisière mondiale qui connaît la croissance la plus rapide, avec une forte présence sur les marchés des Caraïbes, de l'Amérique du Nord et de l'Extrême-Orient.

Basée à Genève, en Suisse, MSC Croisières fait partie du Groupe MSC, le conglomérat leader sur le marché du transport et de la logistique avec plus de 300 ans d'héritage maritime. MSC Croisières - la marque contemporaine - dispose d'une flotte moderne de 17 navires combiné à un plan d’investissement sans précédent dans l’industrie : la flotte est amenée à compter 23 navires de croisière d'ici 2025. À cela s’ajoute 6 navires en option jusqu’en 2030.

La santé et la sécurité des passagers, membres d’équipage et des communautés locales des pays où les navires font escale est la priorité de la Compagnie. En août 2020, MSC Croisières a mis en œuvre un nouveau protocole robuste axé sur la santé et la sécurité afin de pouvoir reprendre ses opérations à la suite de la crise sanitaire mondiale. Pour en savoir plus sur le protocole de santé et de sécurité de MSC Croisières, cliquez ici.

MSC Croisières est depuis longtemps engagée dans la préservation de l'environnement avec un objectif à long terme d'atteindre zéro émission pour ses opérations. La Compagnie réalise également de nombreux investissements dans les technologies environnementales les plus récentes afin de soutenir son développement. Pour en savoir plus sur l’engagement environnemental de la Compagnie, cliquez ici.

La MSC Foundation a été créé par le Groupe MSC afin de faire avancer ses engagements en matière de conservation, sur le plan humain et culturel. Pour en savoir rendez-vous sur mscfoundation.org.

