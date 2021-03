COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Ce partenariat est créateur de valeur pour les fournisseurs de services électroniques comme pour les populations, en proposant des solutions robustes d’authentification et de signatures numériques sur mobile. Il permet un accès fiable et pratique aux services en ligne, partout, en transformant le smartphone ou la tablette d’un particulier en dispositif d’authentification et de signature hautement sécurisé.

La technologie de Cybernetica, SplitKey, vient compléter les solutions d’identification numérique biométriques d’IDEMIA afin de mieux répondre aux différents besoins des pouvoirs publics grâce à des applications mobiles et au Cloud. Ces solutions permettent une authentification sécurisée et des signatures qualifiées, conformes à la réglementation européenne (eIDAS).

SplitKey s’appuie sur des solutions cryptographiques innovantes. Pour garantir la sécurité, l’authentification et la signature ne sont acceptées que lorsque toutes les informations d’identification de la personne (c’est-à-dire les clés privées) – stockées entre l’appareil connecté et le serveur de l’hôte SplitKey – agissent ensemble sur tous les appareils. SplitKey protège actuellement 70 millions de transactions par mois dans toute l’Europe, effectuées par plusieurs millions d’utilisateurs sur des centaines de services en ligne.

IDway, la solution d’identification numérique d’IDEMIA, facilite la délivrance et l’authentification des pièces d’identité et peut être personnalisée pour répondre à des exigences techniques et réglementaires nationales précises. Les États peuvent ainsi émettre une pièce d’identité numérique hautement sécurisée s’appuyant sur une base de données nationale ou un autre document d’identité.

« Nous nous réjouissons des synergies que vont créer l’expertise unique de Cybernetica dans le développement de technologies d’identité numérique et le positionnement exceptionnel d’IDEMIA dans le monde. Notre objectif est de proposer des technologies à l’aide desquelles les personnes peuvent interagir en toute sécurité dans un monde de plus en plus connecté. Notre partenariat avec IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, est une étape vers la démocratisation des services d’authentification mobile sécurisée et de signature numérique dans le monde entier », déclare Oliver Väärtnõu, président du conseil d’administration de Cybernetica.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Cybernetica, dont le rôle de cheville ouvrière dans le déploiement de l’écosystème d’“e-gouvernance” en Estonie est une référence dans le monde. Le grand public est en quête de solutions d’authentification sécurisée et de signature électronique sur smartphone. La technologie de Cybernetica vient parfaitement compléter les solutions d’identification numérique d’IDEMIA afin d’accompagner au mieux les États dans le déploiement d’un écosystème d’identification de confiance », indique Pierre Lelièvre, Vice-président senior chargé des activités Identité numérique – Identité & Sécurité publique chez IDEMIA.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

À propos de Cybernetica

Cybernetica a plus de 20 ans d’expérience dans la création de produits durables issus de la recherche et développement. L’entreprise a été la cheville ouvrière du déploiement de l’écosystème unique d’« e-gouvernance » de l’Estonie, et notamment de l’identité numérique et de l’infrastructure d’échange de données sécurisées, ainsi que du système de vote sécurisé par Internet. Dans le domaine de l’identité numérique, Cybernetica a développé la première infrastructure de pièces d’identité et élaboré la législation idoine en Estonie, après consultation auprès de plusieurs États. La technologie SplitKey est née de l’expérience de Cybernetica dans le domaine de l’identité numérique, couplée à son excellence dans la recherche et développement en cryptographie. Actuellement, les technologies de Cybernetica sont utilisées dans 35 pays à travers le monde, de l’Asie à l’Amérique du Nord en passant par les Caraïbes.

