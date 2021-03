ABIONYX annonce la signature d’un partenariat stratégique avec GTP Biologics (Groupe Fareva) et V-Nano (Groupe VBI Therapeutics) pour la bioproduction de la bio-HDL CER-001 en France

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique avec GTP Biologics (Groupe Fareva) et V-Nano (Groupe VBI Therapeutics), spécialisées dans la production et la formulation de nanomédicaments biologiques.

CER-001 a montré des résultats positifs dans le traitement d'une maladie rénale ultra rare chez un patient français, en retardant le besoin de dialyse et en diminuant les dépôts lipidiques cornéens, ce qui a permis d'améliorer la vision, tel que publié dans une revue médicale de renommée mondiale. Le développement clinique de CER-001 dans les maladies rénales se poursuit dans le cadre d’une étude de phase 2a, visant à prévenir les lésions rénales aiguës chez les patients atteints de septicémie, actuellement en cours en Italie. Au vu de ces avancées, ABIONYX Pharma a décidé de relancer et de réorganiser la bioproduction de son bio-HDL mimétique recombinant.

GTP Biologics, basée à Saint-Julien-en-Genevois, et V-Nano, basée à Toulouse, sont des sociétés françaises spécialisées dans la bioproduction et de la nanoformulation. Elles disposent des infrastructures et des expertises nécessaires à la bio-ingénierie et à la relance de la biofabrication du CER-001. En effet, CER-001 qui est un biomédicament de dernière génération, nécessite une approche technologique innovante pour assurer la réussite de sa bioproduction complexe à forte valeur ajoutée en France. GTP Biologics est un site majeur pour la bioproduction à Saint-Julien-en-Genevois. V-Nano est par ailleurs partenaire du CEA Tech Occitanie dans le cadre d'un transfert de technologie en nano-caractérisation pour l’ouverture d’un laboratoire commun qui travaille notamment sur la mise au point de nano-formulations et disposera d'une unité pilote en amont du site de production.

Alain Sainsot, Directeur Général de GTP Biologics/Groupe Fareva et Président de V-Nano/Groupe VBI Thérapeutics, membre de CSF-Santé et contributeur du dernier rapport sur la Stratégie nationale bio-production en France, déclare : « Nous sommes très heureux de contribuer stratégiquement au redéveloppement du biomédicament CER-001 d’ABIONYX Pharma, aux côtés de Fareva. L’enjeu est majeur pour notre industrie de pouvoir produire les biomédicaments les plus avancés en France, au-delà des produits plus matures comme les vaccins et les anticorps monoclonaux. Dans le cas d’ABIONYX, il s’agit de produire ce nouveau biomédicament au plus vite pour répondre aux besoins des patients sans traitement existant et d’étendre le champ des innovations médicales pouvant être portées par cette bio-HDL, à la fois dans le rein mais aussi en ophtalmologie. »

CER-001 est une biomolécule de très haute technologie basée sur la biologie cellulaire, dont les mécanismes d’action sont diversifiés au même titre que les HDL naturelles, et qui possède donc un potentiel considérable. CER-001 en tant que bio-HDL mimétique recombinante possède une valeur considérable en ce qu’elle s’est avérée très sûre et très bien tolérée à des doses élevées de 10 à 30 mg/kg/semaine dans diverses études menées à ce jour.

Cyrille Tupin, Directeur Général d'ABIONYX Pharma, conclut : « Nous remercions vivement Alain Sainsot, ses équipes et actionnaires pour leur intérêt stratégique et leur aide pour la relance de la bioproduction de CER-001 dans cette usine de bioproduction de nouvelle génération en France. Nous sommes également ravis du soutien de la société Fareva, au travers de son partenariat stratégique avec VBI Therapeutics dans le cadre des activités de Saint-Julien-en-Genevois. La mise à disposition de nouveaux lots de la bio-HDL est très attendue dans le cadre de nouvelles ATU en maladies rénales ultra-rares ou de nouvelles indications en néphrologie et en ophtalmologie, afin d’améliorer le pronostic de maladies rares et orphelines, ainsi que d’autre maladies, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement. »

À propos de Fareva / GTP Biologics

Fareva est une société familiale, dont la stratégie repose sur son indépendance financière et qui compte parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la sous-traitance pharmaceutique, cosmétique, maquillage et industriel ménager. Fareva est présent dans 12 pays avec 42 usines de fabrication, plus de 12 500 collaborateurs et réalise 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires. La filiale GTP Biologics, issue du groupe Pierre-Fabre, a été intégrée dans le groupe Fareva en décembre 2020.

À propos de V-Nano

Créée en mai 2018 par Alain Sainsot, ancien directeur industriel du groupe pharmaceutique Pierre Fabre et ex-président d'Amatsigroup, V-Nano est spécialisée sur le marché du développement de biomédicaments, notamment les nano-émulsions injectables avec la construction, à Toulouse (Haute-Garonne), d'une unité spécialisée dans la production de lots cliniques pour le compte de tiers.

À propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies rénales et métaboliques, mais aussi grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.