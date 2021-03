Text-to-speech: strategisch akkoord tussen persagentschap ETX Studio en Targetspot

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Koersgevoelige Informatie:

ETX Studio, het persagentschap geleid door Jérôme Doncieux, pionier op het vlak van audio augmentation met ETX Daily Up, en Targetspot, dochteronderneming van de groep AudioValley, internationaal specialist in B2B-oplossingen voor digitale audio (ISIN: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY), kondigen de ondertekening aan van een strategische partnerschap om hun respectieve posities in het hart van het text-to-speech segment te versterken.

De markt voor audio text-to-speech wordt momenteel geraamd op 2 miljard USD. Volgens het ‘Markets and Markets’-rapport van januari 2021 zou ze binnen 5 jaar uitgroeien tot 5 miljard. Het is een dynamische markt die wordt gestimuleerd door de toenemende vraag naar draagbare terminals en door de nieuwe leer- en leesmethoden die op korte tijd een enorme groei kenden door de gezondheidscrisis en de daarmee gepaard gaande veranderende levensstijl.

Dit wereldwijde partnerschap wordt aangegaan tussen ETX Studio en Targetspot, die hun geavanceerde knowhow op het gebied van artificiële intelligentie technologie in audio text-to-speech inbrengen en inzetten in de wereld van de reclame.

Doel: uitgeverijen begeleiden en hen helpen om hun tekstcontent te valoriseren in een mobiliteitscontext dankzij spraaksynthese.

“Uitgevers van content, zoals de geschreven pers, kunnen hun lezers vandaag gemakkelijk omvormen tot luisteraars en zo nieuwe doelgroepen aanspreken. ETX Studio en Targetspot bieden uitgevers een kant-en-klare oplossing die hen in staat stelt deze nieuwe doelgroepen te gelde te maken en adverteerders de kans biedt om te communiceren in uiterst kwalitatieve redactionele omgevingen”, aldus ETX en Targetspot.

Een nieuwe, veelbelovende markt

Het beluisteren van inhoud wordt tegenwoordig als immersiever en efficiënter beschouwd dan louter lezen. Naast de toegevoegde waarde van deze nieuwe ervaring die uitgevers hun publiek aanbieden, gaat het ook om een context waarin digitale audioreclame op natuurlijke wijze zijn plaats vindt, omdat ze dichter bij het doelpubliek staat en ontvankelijker is, veel meer dan een ander traditioneel medium ooit kan bereiken.

Het gezamenlijke aanbod wordt vanaf vandaag wereldwijd uitgerold, want het ETX Daily Up-platform, de eerste 100 % ‘augmented audio’-oplossing, is beschikbaar in 82 talen dankzij de semantische kunstmatige intelligentie van Microsoft en wordt in 150 landen gecommercialiseerd door AFP.

“Digitale audio betekent voor de uitgevers van content, waaronder de pers, een nieuwe groeifactor. Luisteraars blijven namelijk gemiddeld drie keer zo lang betrokken als lezers. Vandaag kunnen we een lezer omvormen tot een meer geëngageerde luisteraar zonder dat daarvoor bijkomende ontwikkelingen nodig zijn.”

Alexandre Saboundjian, CEO en oprichter van AudioValley.

“Enkele weken na onze succesvolle aanwezigheid op CES Digital bevestigt dit strategische akkoord onze wil om leiderschap te tonen in het text-to-speech segment. We maken gebruik van permanente innovaties zodat uitgevers een rendabele keuze kunnen maken voor audio, waarbij podcasts nog maar het topje van de ijsberg zijn.”

Jérôme Doncieux, CEO & oprichter van ETX Studio

Volgende afspraak:

Jaarresultaten 2020

6 april 2021, nabeurs