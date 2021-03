Panini dà il benvenuto al nuovo Chief Technology & Strategy Officer

Torino (Italia) e Dayton (Ohio, Stati Uniti)--(BUSINESS WIRE)--Panini, player globale nelle tecnologie per i pagamenti, è lieta di annunciare che, a partire dal 3° marzo 2021, Jean-Philippe Ruault si è unito all’azienda in qualità di Chief Technology and Strategy Officer. L’Ing. Ruault, che sarà anche a capo delle vendite internazionali, è un manager di grande successo con oltre venticinque anni di esperienza in molteplici settori e una profonda conoscenza dei mercati EMEA, Asia-Pacifico e America Latina, con particolare attenzione al mondo bancario e fintech.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Jean-Philippe nell’équipe direzionale: ha un'intuizione veramente visionaria", dice Richard Kane, CEO, Panini. "Come leader della nostra strategia per Ricerca & Sviluppo e Marketing internazionale, guiderà il nostra cammino tecnologico aiutandoci a imprimere un’accelerazione alla roadmap delle nostre soluzioni per la verifica dell’identità e l’autenticazione dei clienti".

Prima del suo ingresso in Panini, Ruault ha ricoperto posizioni senior di crescente responsabilità in aziende internazionali nel settore della sicurezza digitale; ha al suo attivo un Master (DESS) in Ingegneria e Chip Design presso l'Institut Polytechnique National di Tolosa (Francia).

Panini ha appena terminato un anno 2020 eccezionale riportando il migliore risultato di ricavi consolidati dai tempi del picco raggiunto prima della crisi finanziaria internazionale del 2008. La crescita del fatturato su base annua è superiore all'8% e l'EBITDA ha anch’esso segnato un traguardo ragguardevole, con un aumento dell'89% e un margine che supera il 22%.

“Con il trasferimento dell’azienda nella nostra nuova moderna sede di Torino e un anno di risultati record, consolidati da un impegno a investire in persone e tecnologia, Panini sta certamente vivendo tempi entusiasmanti", aggiunge Kane.

Note su Panini

Fondata a Torino, Panini da 75 anni permette ai propri clienti di adattarsi con successo ai cambiamenti nell'elaborazione dei pagamenti, su scala globale. Panini ha un ricco patrimonio di innovazione tecnologica, che si traduce in soluzioni leader di mercato fondate su una progettazione all’avanguardia e una produzione certificata ISO 9001. Panini migliora l'efficienza del cliente e la prevenzione delle frodi attraverso tecnologie affidabili e innovative per la dematerializzazione degli assegni e la sicurezza dell’identità. I sistemi di scansione modulabili si adattano a un’ampia varietà di scenari di acquisizione decentralizzata degli assegni, dando luogo alla più grande base installata al mondo, mentre la nascente offerta rivolta alla secure identity include applicazioni affidabili e di facile utilizzo per la verifica dell’identità e l'autenticazione dei clienti. L’Azienda opera a livello mondiale e ha una filiale diretta a Dayton (Ohio), Stati Uniti per coprire i mercati strategici americani.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.panini.com/it.