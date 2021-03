Boehringer Ingelheim opère une transition rapide vers l’engagement numérique grâce à Veeva CRM Engage Meeting

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Boehringer Ingelheim, qui figure parmi les 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, procède à une standardisation sur Veeva CRM Engage Meeting afin de favoriser de meilleures interactions entre son organisation mondiale sur le terrain et les prestataires de santé (PS). La solution de Veeva Systems (NYSE : VEEV) a permis à la société d’organiser plus d’un million de réunions à distance en seulement 12 mois. En organisant facilement des réunions en ligne conformes, Boehringer Ingelheim a étendu la portée et la productivité de son équipe de terrain, en lui permettant de se connecter avec les PS en toute flexibilité, partout et à tout moment.

« Veeva CRM Engage Meeting confère à nos représentants des ventes médicales et à nos agents de liaison en sciences médicales un meilleur moyen d’entrer en contact avec les médecins, et leur fournit les informations dont ils ont besoin sur les nouvelles options thérapeutiques », a déclaré Alex Renner, directeur mondial du marketing et des ventes informatiques chez Boehringer Ingelheim. « L’engagement numérique renforce non seulement la productivité de nos équipes de terrain, mais a également été adopté parmi les moyens privilégiés d’interaction avec de nombreux médecins. »

L’engagement numérique est désormais fondamental pour assurer le lien entre les équipes en contact direct avec les clients et les PS — le tout de manière conforme — ainsi que leur capacité à délivrer les meilleurs soins possibles aux patients. Avant même la pandémie de COVID-19, Boehringer Ingelheim prévoyait de piloter des engagements virtuels sur certains marchés, ce qui a permis une accélération rapide de son déploiement mondial au début de l’année dernière. Via la plateforme, la société organise des tables rondes, des séminaires, et des comités consultatifs qui permettent aux médecins d’échanger des informations utiles sur les cas et diagnostics médicaux.

Au cours des 12 derniers mois, les représentants des ventes médicales ont tenu, autour du Veeva Engage, des réunions à distance dont la durée moyenne a doublé pour atteindre 20 minutes, ce qui a permis à Boehringer Ingelheim de délivrer un plus grand nombre d’informations aux PS, ainsi que de renforcer ses relations. L’adoption de Veeva CRM Engage Meeting par la société repose sur la réussite de son utilisation de Veeva CRM pour l’engagement multicanal, notamment Veeva CRM Approved Email, Veeva Events, et Veeva Align. Boehringer Ingelheim utilise également Veeva Vault PromoMats et Veeva Vault MedComms afin de créer plus rapidement des contenus numériques conformes, que les équipes de terrain utilisent dans le cadre de leurs interactions avec les PS.

« L’engagement numérique améliore la flexibilité, la productivité et la portée des équipes en contact direct avec les clients de Boehringer Ingelheim », a déclaré Andy Fuchs, vice-président de la stratégie commerciale chez Veeva. « Ceci leur permet de s’adapter aux nouvelles dynamiques de marché, et d’entrer en contact avec les PS appropriés, au moment approprié, et via les canaux appropriés. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le chef de file mondial des logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 975 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société reconnue d’intérêt public, Veeva s’engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu’elle dessert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

