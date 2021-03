Neurala annonce une collaboration avec FLIR Systems en vue de proposer les premières caméras industrielles IA du secteur pour l’Industrie 4.0

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Neurala, le leader des logiciels utilisant l'IA basée sur la vision, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec FLIR Systems Inc. en vue de fournir un logiciel complet et une solution d’imagerie industrielle basée sur l’IA à pile matérielle. Exploitant la puissance de l’apprentissage profond sans nécessiter d'expertise en matière d’IA, le logiciel utilisant l'IA basée sur la vision de Neurala prend dorénavant en charge la création de réseaux neuronaux pouvant être déployés directement sur des caméras FLIR Firefly DL. En tant que leader des caméras de vision par ordinateur, les caméras FLIR Firefly DL sont remarquablement compactes, avec inférence intégrée sur les capacités en périphérie.

Grâce à la collaboration, Neurala et FLIR procurent un point d'entrée plus rapide et plus économique aux clients cherchant à déployer l’apprentissage profond sur la ligne de production. Cela intervient alors que les fabricants mettent l’accent sur l’IA et l’automatisation afin de fournir une flexibilité pour surmonter les contraintes de production, les ruptures de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de disponibilité d’une main-d'œuvre dispersée.

La nouvelle solution permet aux clients de créer rapidement des modèles d’apprentissage profond en utilisant Brain Builder de Neurala sur la plateforme VIA avec peu de données et aucune expertise de l’IA. Ces modèles peuvent être téléchargés directement sur une caméra FLIR Firefly DL en utilisant le kit de développement logiciel gratuit FLIR Spinnaker. Ainsi, des réseaux neuronaux peuvent être déployés pour un large éventail d’applications, notamment le contrôle de cartes de circuits imprimés, la détection d’objets étrangers, l’identification de défauts métalliques au niveau de la surface et les problèmes liés à l’uniformité des produits. Avec la possibilité d’un déploiement direct sur la caméra compacte FLIR Firefly DL, un point de contrôle intelligent et automatisé peut être placé pratiquement n’importe où sur la ligne et être reconfiguré rapidement pour de nouvelles applications.

« L’essor de l’Industrie 4.0 a mis les fabricants au défi de repenser les outils et systèmes qu’ils utilisent dans le cadre de leur flux de production. Avec des caméras et des capteurs qui recueillent des données sur les produits et analysent l’état général des équipements industriels, les fabricants ont réalisé la puissance de l’IA pour retirer de ces données des informations exploitables », a déclaré Max Versace, PDG et cofondateur de Neurala. « Nous sommes ravis de collaborer avec FLIR pour permettre à nos clients de tirer profit des données que leurs machines collectent alors qu’ils cherchent à automatiser davantage leurs processus de fabrication. »

« Étant l’un des premiers fabricants au monde de produits de vision par ordinateur avec une inférence sur la solution en périphérie, nous recherchons constamment des moyens pour aider nos clients à rester à l'avant-garde », a expliqué Sadiq Panjwani, vice-président de la division Components Business chez FLIR Systems. « Notre collaboration avec Neurala sur une solution simplifiée et accessible d’apprentissage profond à pile complète constitue un nouveau pas dans cette direction, fournissant aux clients les techniques avancées de vision par ordinateur nécessaires pour les environnements industriels hautement automatisés d’aujourd’hui. »

Pour en savoir plus au sujet du logiciel utilisant l'IA basée sur la vision de Neurala destiné aux caméras de vision par ordinateur FLIR Firefly DL, cliquez ici.

À propos de Neurala

Neurala est un pionnier des logiciels utilisant l'IA basée sur la vision. Dans le but de rendre l’IA plus pertinente et utile dans les applications du monde réel, Neurala aide les entreprises industrielles à améliorer leur processus de contrôle de la qualité, avec une technologie qui réduit considérablement le temps, le coût et les compétences nécessaires pour créer et maintenir des solutions d’IA basée sur la vision personnalisées et de qualité de production. Fondée en 2006, l’équipe de recherche de Neurala a inventé la technologie Lifelong-DNN™ (L-DNN), qui réduit les besoins en données pour le développement de modèles d’IA et permet un apprentissage continu dans le Cloud ou en périphérie.

Suivez Neurala sur Twitter (@Neurala) et sur Facebook, YouTube et LinkedIn, ou abonnez-vous à notre blogue pour recevoir de plus amples informations sur les derniers développements chez Neurala.

Pour des renseignements plus approfondis sur le logiciel utilisant l'IA basée sur la vision de Neurala, demandez une démonstration virtuelle.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.