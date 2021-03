BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Boehringer Ingelheim, een van de twintig grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, standaardiseert op Veeva CRM Engage Meeting om meer gewaardeerde interacties tussen haar wereldwijde veldorganisatie en healthcare providers (HCP’s) te stimuleren. De oplossing van Veeva Systems (NYSE: VEEV) hielp het bedrijf om in slechts 12 maanden tijd meer dan een miljoen externe vergaderingen te organiseren. Door gemakkelijk conforme onlinevergaderingen te faciliteren, heeft Boehringer Ingelheim het bereik en de productiviteit van zijn buitendienstteam vergroot en hun meer flexibiliteit gegeven om altijd en overal in contact te komen met HCP’s.

