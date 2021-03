Neurala Anuncia Cooperação com Sistemas FLIR para Fornecer as Primeiras Câmeras Industriais com Tecnologia de IA para a Indústria 4.0

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Hoje, Neurala, líder em software de IA de visão, anunciou uma cooperação com a FLIR Systems Inc. para fornecer uma solução completa de imagem industrial baseada em IA com software e hardware ordenados. O software de IA de visão da Neurala desbloqueia o poder da aprendizagem profunda sem necessidade de experiência em IA, dando suporte agora à criação de redes neurais que podem ser implementadas diretamente nas câmeras FLIR Firefly DL. Com liderança em câmeras de visão de máquina, as câmeras FLIR Firefly DL são notavelmente compactas com inferência incorporada nos recursos de ponta.

Mediante a cooperação, a Neurala e a FLIR estão oferecendo um ponto de acesso mais rápido e econômico a clientes que buscam implementar a aprendizagem profunda na linha de produção. Isto ocorre em um período em que os fabricantes estão concentrados em IA e automação para proporcionar flexibilidade a fim de lidar com restrições de produção, interrupções na cadeia de fornecimento e dispersão na disponibilidade de força de trabalho.

A nova solução permite que os clientes criem rapidamente modelos de aprendizagem profunda com uso do Brain Builder da Neurala na plataforma VIA com poucos dados e nenhuma experiência em IA. Estes modelos podem ser carregados diretamente em uma câmera FLIR Firefly DL com uso gratuito do FLIR Spinnaker SDK. Como resultado, as redes neurais podem ser implementadas para uma grande variedade de aplicações, incluindo inspeção de placa de circuito impresso (PCB), detecção de objetos estranhos, identificação de defeitos de metal a nível da superfície e questões de uniformidade do produto. Com a capacidade de implementar diretamente na câmera compacta FLIR Firefly DL, um ponto de inspeção inteligente e automatizado pode ser colocado em praticamente qualquer lugar em linha e reconfigurado rapidamente para novas aplicações.

"O surgimento da Indústria 4.0 desafiou os fabricantes a repensar ferramentas e sistemas que estão usando como parte de seu fluxo de trabalho. Com câmeras e sensores reunindo dados de produtos e analisando a condição geral de equipamentos industriais, os fabricantes perceberam o poder da IA para obter percepções acionáveis destes dados", disse Max Versace, Diretor Executivo e Cofundador da Neurala. "Estamos animados em cooperar com a FLIR para permitir que os clientes capitalizem dados coletados de suas máquinas, enquanto buscam automatizar ainda mais seus processos de fabricação."

"Sendo um dos primeiros fabricantes de visão de máquina do mundo com uma inferência sobre a solução de ponta, estamos constantemente buscando formas de ajudar nossos clientes a se manter na vanguarda", disse Sadiq Panjwani, Vice-Presidente de Negócios de Componentes da FLIR Systems. "Nossa cooperação com a Neurala em uma solução de aprendizagem profunda de ordenamento completo, simplificado e acessível é mais um passo neste sentido, ao levar aos clientes técnicas avançadas de visão de máquina necessárias para ambientes industriais com alta automação do momento."

Neurala é pioneira em software de IA de visão. Com a missão de tornar a IA mais aplicável e útil em aplicações do mundo real, a Neurala ajuda empresas industriais a aprimorar seu processo de inspeção de qualidade, com tecnologia que reduz drasticamente o tempo, o custo e as habilidades necessárias para criar e manter soluções personalizadas de IA de visão com qualidade de produção. Fundada em 2006, a equipe de pesquisa da Neurala inventou a tecnologia Lifelong-DNN™ (L-DNN), que diminui os requisitos de dados para desenvolver o modelo de IA, possibilitando a aprendizagem contínua em nuvem ou avançada.

