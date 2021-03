Riversand s’associe à commercetools pour offrir des solutions MDM et PIM cloud natives

HOUSTON et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Riversand, fournisseur leader de solutions SaaS cloud natives de gestion des données maîtres (Master Data Management, MDM) et de gestion de l’information produit (Product Information Management, PIM), a annoncé aujourd’hui son partenariat avec commercetools, chef de file en logiciels de commerce nouvelle génération, destinés aux entreprises B2C et B2B de nombreux secteurs, de la vente au détail à la fabrication, en passant par les télécommunications et la mode.

commercetools a révolutionné le marché des logiciels de commerce grâce à sa plateforme de commerce sans affichage, cloud native et axée sur les API (API-first), qui permet aux marques de tirer parti des toutes dernières technologies de commerce électronique sans les restrictions imposées par les anciens systèmes. La plateforme d’expérience des données maîtres (Master Data Experience Platform, MDxP), de Riversand a elle aussi influencé son marché respectif grâce à sa gestion des données cloud native innovante, qui offre aux marques une capacité d’expansion illimitée avec les applications, l’évolutivité des données et l’agilité requises sur un marché en constante évolution.

« L’intégration avec Riversand crée une solution de commerce et de gestion des données cloud native qui offre les capacités permettant à nos clients de développer une forte présence omnicanale, tout en s’adaptant rapidement aux besoins d’un marché en constante évolution », a déclaré Ivo Bronsveld, responsable des Intégrations, chez commercetools.

commercetools et Riversand offrent aux marques des outils logiciels faciles et rapides à concevoir, à faire évoluer et à gérer sur tous les canaux, ce qui permet d’accroître l’engagement avec les clients et de créer des expériences de commerce offrant des revenus supérieurs.

« La solution conjointe de commercetools et Riversand offre l’évolutivité et la fiabilité nécessaires pour permettre aux marques de réussir dans cet environnement concurrentiel », a commenté Witty Bindra, vice-président du Développement commercial, chez Riversand.

À propos de commercetools

commercetools est la plateforme leader mondiale destinée au commerce B2C et B2B nouvelle génération. Afin d’aider le marché à rompre avec les restrictions imposées par les anciennes suites logicielles, commercetools a inventé une plateforme de commerce SaaS sans affichage, API-First et partagée, qui est cloud native et recourt à des microservices flexibles. Ceci permet aux clients d’offrir les meilleures expériences de commerce sur tous les points de contact.

Créée en 2006 en Allemagne, commercetools possède des bureaux dans le monde entier, couvrant les États-Unis, l’Europe et l’Asie-Pacifique, au service d’une clientèle issue de tous les secteurs d’activité, et composée de sociétés figurant au classement Fortune Global 500.

En savoir plus sur commercetools.com

À propos de Riversand

Riversand fournit une plateforme d’expérience des données maîtres (Master Data Experience Platform, MDxP) permettant aux clients d’exploiter leurs données à l’aide de solutions d’informations intelligentes, d’automatisation et SaaS multidomaines. La plateforme MDxP de Riversand est le moteur qui alimente le parcours de transformation numérique des clients, grâce à une agilité commerciale améliorée, une adoption plus rapide, et une collaboration accrue à l’échelle de l’entreprise. En orientant les données vers les expériences et les informations, Riversand a pour vision d’aider les entreprises à mieux connaître leurs clients, à distribuer les produits plus rapidement, à automatiser les processus, à atténuer les risques, et à gérer leurs activités plus intelligemment. Visitez https://www.riversand.com/ pour en savoir plus, et suivez-nous sur @RiversandMDM de Twitter, et Riversand de LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.