BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Boehringer Ingelheim, che è annoverata tra le 20 maggiori case farmaceutiche al mondo, si sta standardizzando su Veeva CRM Engage Meeting per promuovere interazioni con un valore più elevato tra la sua rete globale di collaboratori sul campo e i professionisti sanitari. La soluzione di Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha aiutato la società a condurre più di un milione di riunioni a distanza in soli 12 mesi. Facilitando riunioni online facili da organizzare e in conformità ai requisiti vigenti, Boehringer Ingelheim è riuscita ad ampliare il campo d’azione e accrescere la produttività dei suoi collaboratori sul campo dotandoli di maggior flessibilità nel connettersi con i professionisti sanitari da ovunque e in qualsiasi momento.

“Veeva CRM Engage Meeting dota i nostri rappresentanti di vendita di prodotti farmaceutici e i nostri contatti esperti in scienze mediche di un mezzo più efficiente per connettersi con i medici e fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno sulle nuove opzioni terapeutiche disponibili”, ha spiegato Alex Renner, responsabile globale della divisione vendite e marketing IT presso Boehringer Ingelheim.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.