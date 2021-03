BOSTON--(BUSINESS WIRE)--In data odierna, Neurala, leader nel software del vision AI, ha annunciato una collaborazione con FLIR Systems Inc. per fornire una soluzione di imaging industriale basata sull'IA con software e hardware completo. Il software di Vision AI di Neurala promuove la potenza dell'apprendimento apprfondito senza bisogno di esperti, e ora supporta la creazione di reti neurali che possono essere distribuite direttamente sulle telecamere di FLIR Firefly DL. Come leader nelle fotocamere per la visione artificiale, le fotocamere FLIR Firefly DL sono notevolmente compatte con capacità di inferenza sul bordo incorporate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.