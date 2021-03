CGTN：Pourquoi Xi Jinping s'est-il tout d'abord rendu à Fujian après l'approbation du Plan quinquennal?

CGTN:Why Did Xi Jinping Make Fujian His First Stop After Five-year Plan Approval?

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Alors que le dernier plan de développement économique et social à moyen et long terme de la Chine vient juste d'être approuvé au plus haut niveau de l'organe législatif du pays, le président Xi Jinping a quitté Pékin pour sa première visite d'inspection dans la province orientale de Fujian après les Deux Sessions.

Les visites du président Xi dans un jardin de thé écologique et au Parc national Wuyishan témoignent de toute l'importance qu'il attache à un développement respectueux de l'environnement, un objectif également souligné dans la feuille de route de la Chine pour son développement sur les cinq prochaines années et au-delà.

Mont Wuyi et protection écologique

Situé aux alentours de la ville de Wuyishan, le Mont Wuyi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Il couvre une zone de plus de 630 kilomètres carrés et accueille la production d'une grande variété de thés.

Une visite des montagnes est généralement programmée durant les inspections de Xi Jinping étant donné que la construction d'une civilisation écologique a toujours était un thème de prédilection pour le président.

En avril 2020, Xi Jinping s'était également tout d'abord rendu dans une région montagneuse (Qinling) durant son inspection de la province de Shaanxi, dans le nord-ouest du pays, afin de découvrir plus en profondeur les mesures de protection écologique, et d'inviter les officiels à être des défenseurs de l'environnement.

En août 2019, il s'est rendu dans la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays, et a visité les montagnes Qilian, présentant la protection environnementale comme une stratégie nationale.

Lundi, durant sa visite au Parc national Wuyishan, il a rencontré un groupe de touristes. "Vous pouvez profiter du paysage montagneux à Wuyishan et de l'air marin à Xiamen", a-t-il déclaré au groupe.

Xi Jinping a également visité le centre de gestion intelligente du parc, où le contrôle météorologique et les services de ressources biologiques du parc sont réalisés.

Durant les Deux Sessions qui viennent tout juste de se terminer, le président a rappelé qu'une conception optimale et des mesures exhaustives sont nécessaires pour protéger les écosystèmes des montagnes, rivières, forêts, terres agricoles, lacs, prairies et déserts.

Industrie du thé et revitalisation rurale

"Dans le passé, l'industrie du thé était un pilier dans notre lutte contre la pauvreté, et elle devrait devenir un pilier de la revitalisation rurale dans le futur", a déclaré Xi Jinping, lundi au jardin de thé.

Il a lancé un appel pour que des efforts soient réalisés dans la promotion d'une industrie du thé dynamique, qui tire parti de la longue histoire du Mont Wuyi dans ce secteur, d'un climat clément, d'importantes ressources et du soutien de la science et de la technologie.

Éradiquer la pauvreté n'est pas une ligne d'arrivée, mais une ligne de départ d'une nouvelle vie, a déclaré Xi Jinping en février, après avoir annoncé la "victoire totale" de la Chine dans sa lutte contre la pauvreté, et demandant l'intégration efficace de la consolidation des accomplissements en termes de réduction de la pauvreté et de la revitalisation rurale.

La Chine a dévoilé ses plans pour soutenir pleinement la stratégie de revitalisation rurale dans les propositions des dirigeants chinois formulées dans le 14e Plan quinquennal (2021-2025) de développement économique et social et d'objectifs durables à l'horizon 2035.

Dans le cadre de cette trajectoire de développement, le pays soutiendra des industries présentant des caractéristiques rurales spécifiques, promouvra de nouvelles industries et de nouveaux modes commerciaux, et encouragera l'entrepreneuriat et l'innovation dans les zones rurales.

Durant sa visite du jardin de thé, Xi Jinping a eu le plaisir de constater que la qualité du thé avait été nettement améliorée grâce à la méthode de plantation écologique adoptée ces dernières années, sous la direction de l'équipe de responsables technologiques.

Les talents en agriculture, aussi appelés "responsables technologiques", est une idée lancée par Xi Jinping, alors gouverneur de la province de Fujian, dans un article de 2002, pour promouvoir la collaboration entre officiels et agriculteurs.

Le président a rappelé à plusieurs reprises le rôle joué par la science et la technologie dans la réduction de la pauvreté et la revitalisation rurale, invitant à redoubler d'efforts pour promouvoir la science et l'innovation technologique dans l'agriculture afin de soutenir une revitalisation rurale holistique.

Durant l'inspection, Xi Jinping a également visité un parc consacré à Zhu Xi, grand philosophe chinois du 12e siècle, à Nanping, lundi après-midi, encourageant ainsi les efforts locaux de pérennisation de la culture traditionnelle.

