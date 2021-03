Le leader japonais d'applications d’accès sans clé pour voiture déploie la cybersécurité de Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société DNP (TYO : 7912), basée à Tokyo, a intégré la technologie de cybersécurité de Verimatrix à la Digital Key Platform destinée aux constructeurs automobiles et aux applications d’accès sans clé qui leur sont associées.

Dans le but de créer un niveau de sécurité et de confiance essentiel entre le véhicule, son propriétaire et l'application mobile, le SDK sécurisé proposé par DNP à ses clients et partenaires a fait appel à la solution Whitebox de Verimatrix afin de limiter les risques d'intrusion des cybercriminels. Grâce à une sécurité automatisée et auto défensive intégrée directement dans les applications, Verimatrix permet à DNP, entreprise existant depuis 145 ans, de disposer d'une technologie reconnue et fiable pour prévenir l'analyse et la modification du code par les pirates.

Le porte-parole du département de sécurité IoT de DNP a fait part des commentaires suivants : "Grâce à un processus d'évaluation approfondi, nous avons déterminé que la technologie Whitebox de Verimatrix nous offrait la sécurité la plus avancée et la solution la plus flexible pour la protection de nos SDK sécurisés destinés aux applications d’accès sans clé pour voitures. Verimatrix a soutenu notre projet et nos exigences importantes de manière active et flexible pendant tout le processus ; nous sommes satisfaits de leur soutien continu pendant notre déploiement auprès de nos partenaires."

La solution Whitebox de Verimatrix permet de dissimuler efficacement les clés cryptographiques dans le code lui-même et de masquer les algorithmes afin de garantir la sécurité des applications et des données sensibles, et ce même si un pirate dispose d'un accès complet à l'appareil sur lequel les algorithmes sont exécutés. La solution Whitebox fournit également à la société DNP :

Une protection renforcée des clés cryptographiques

La conception graphique de leur implantation via une interface utilisateur graphique (GUI)

La création en interne de leurs propres clés sécurisées

Le respect d'exigences strictes en matière de taille du code, de performances et de sécurité.

"Il est crucial que les applications connectées à un élément aussi essentiel qu'une voiture soient renforcées et sécurisées", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. " Les succès accumulés par Whitebox suscitent la confiance d'organisations telles que DNP, qui sont tenues de répondre aux exigences strictes des constructeurs automobiles. Le déploiement de DNP est l'un des derniers exemples de la présence grandissante de Verimatrix au sein des dernières innovations issues du monde ultra-connecté d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de nous positionner comme un leader avant-gardiste en matière de technologie de cybersécurité efficace et reconnue."

Pour plus d'informations sur les solutions de cybersécurité de Verimatrix pour voitures connectées, visitez le site www.verimatrix.com/markets/automotive.

A propos de Dai Nippon Printing Co., Ltd (DNP)

La société DNP est l'une des plus importantes entreprises mondiales d'impression. Nous proposons à nos clients et à quelque 30 000 entreprises clientes au Japon et dans le monde une grande variété de produits et de services dans un large éventail de domaines d'activité. Les principaux atouts de DNP sont les technologies d'impression et d'information qu'elle a su cultiver depuis sa fondation en 1876. L'entreprise a développé de nombreux produits pour lesquels elle détient la plus grande part de marché au monde. À l'avenir, nous continuerons à créer de nouvelles solutions en combinant nos forces en matière d'impression et d'information afin de contribuer à la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs et la société en général. Visitez le site www.dnp.co.jp/eng.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.