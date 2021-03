Trueblue disegna il futuro dell'Intelligenza Artificiale e dell'analisi per il mercato Healthcare con AiDEA powered by Microsoft Dynamics 365

VERONA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Trueblue, dopo aver annunciato l'integrazione della sua Artificial Intelligence Relationship Management con Microsoft Dynamics 365 e Power Platform, lancia ufficialmente sul mercato:

AiDEA

Smart Customer Engagement

AiDEA è la nuova suite di Customer Engagement Omnichannel AI - Driven. La base della soluzione, rappresentata dall'Intelligenza Artificiale, integra e alimenta le funzionalità operative e analitiche basate su Microsoft Dynamics 365 e Power Platform, per un'esperienza olistica e integrata, con l'obiettivo di rivoluzionare il modello di lavoro dei mercati Pharma & Life Science, semplificando il coinvolgimento omni-channel attraverso un'interazione intuitiva e conversazionale.

Due componenti fondamentali guidano il cambiamento, la cui unione non si era ancora concretizzata nel mercato di riferimento: l'integrazione concreta dei Big Data nell'ottica del Multichannel Management e l'utilizzo di funzionalità e algoritmi di Artificial Intelligence. Quest'ultimo è un elemento non più rinviabile dal punto di vista IT, in quanto necessario per guidare i processi di Customer Engagement a soddisfare gli obiettivi aziendali sia dal punto di vista strategico che operativo.

Questi elementi richiedono un cambiamento strutturale nell'approccio delle organizzazioni e degli strumenti, in quanto un generico sistema di Customer Relationship Management non è più sufficiente. È infatti necessario adottare specifiche soluzioni di Smart Omnichannel Customer Engagement, completamente abilitate in termini di Intelligenza Artificiale, per avere, in modo rapido, semplice e intuitivo, indicazioni precise sui propri clienti.

Nell'ambito di questa transizione, infatti, aziende Pharma come Angelini Pharma, Alfasigma e altre stanno prendendo con forza e determinazione questa direzione con l'obiettivo di innovare e raggiungere più velocemente i propri risultati di business.

"L'Intelligenza Artificiale rappresenta un'enorme opportunità per aumentare la nostra efficacia e vogliamo fornire questo vantaggio competitivo ai nostri dipendenti grazie ad AiDEA" ha dichiarato Pierluigi Antonelli, CEO di Angelini Pharma "Dopo una lunga e approfondita analisi, abbiamo individuato in Trueblue e Microsoft i migliori partner per far progredire le nostre capacità di Customer Engagement fornendo una soluzione innovativa di CRM digitale che trasforma la strategia in azione."

Trueblue, da sempre al centro dell'innovazione tecnologica e digitale per l'industria farmaceutica, grazie all'integrazione con Microsoft introduce con AiDEA un nuovo paradigma in cui l'Intelligenza Artificiale è la colonna portante e fattore chiave del processo evolutivo.

"Attraverso questa integrazione, Trueblue aiuterà le aziende del settore ad accelerare la loro crescita e a trovare nuovi modi per guidare la Digital Innovation attraverso una vasta gamma di soluzioni che permetteranno loro di semplificare l'uso dell'AI nelle loro attività quotidiane", ha dichiarato Marco Bonesini CEO di Trueblue

"Nell'attuale realtà di processi di trasformazione digitale accelerati, le aziende del settore pharma & life science si affidano a soluzioni proattive come AIDEA, integrate con Dynamics 365 e Power Platform, per abilitare efficaci strategie omnichannel" ha dichiarato Elena Bonfiglioli, Managing Director, HealthCare and Life Sciences, EMEA Regional Lead.

