Boshervorming, hervorming van het medische en gezondheidszorgsysteem en revitalisering van het platteland kwamen dinsdag aan bod op de tweede dag van zijn inspectietoer door de Chinese president Xi Jinping in de Oost-Chinese provincie Fujian.

Xi bezocht dinsdag het Shaxian District van Sanming City en ging naar een activa- en aandelenbeurs om meer te weten te komen over lokale inspanningen om de hervorming van het bosbezit te verdiepen en een ziekenhuis om meer te weten te komen over de lokale hervorming van het medische en gezondheidszorgsysteem.

Hij ging ook naar een dorp om werk ter bevordering van de revitalisering van het platteland te inspecteren.

‘Weelderige bergen en heldere wateren zijn waardevolle troeven’

In het verleden waren de Chinese boeren uitgesloten van de collectieve bosbouw en deelden zij weinig in de houtopbrengsten. Als gevolg daarvan werden zij niet gestimuleerd om de bossen te beschermen en was er veel houtdiefstal.

