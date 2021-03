A interoperabilidade da Kymeta com satélites LEO da Kepler promete uma conectividade poderosa do futuro com o terminal Kymeta™ u8

Image of the Kymeta u8 Terminal in Inuvik, Canada during testing with Kepler LEO Satellites. (Photo: Business Wire)

REDMOND, Washington e TORONTO--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta (www.kymetacorp.com), empresa de comunicações tornando a tecnologia móvel global, e a Kepler Communications (www.kepler.space) anunciaram hoje a demonstração bem-sucedida do Terminal Kymeta u8 com aquisição de satélite de órbita terrestre baixa (Low Earth Orbit, LEO), medições de rendimento e rastreamento, durante temperaturas extremas de clima frio. A colaboração com a Kepler apoia o objetivo da Kymeta de desenvolver soluções que sejam preparadas para o futuro com um caminho de atualização de LEO claro e compatível com o crescimento de megaconstelações.

Em 2020, a Kepler foi selecionada para um teste beta estendido do u8 para capturar o inverno prolongado do norte em Inuvik, Canadá. Os tempos de revisitação frequentes dos satélites LEO Kepler combinados com o ambiente local de clima frio desprotegido, com neve e gelo, forneceram uma oportunidade única de teste para a mais recente tecnologia Kymeta. Os resultados demonstraram um aumento significativo no desempenho com menor latência, ângulos de visão aprimorados e velocidades quase 10 vezes mais rápidas do que as de produtos anteriores, com maior rendimento e total de dados transmitidos.

O sistema u8 é projetado para funcionar em temperaturas até -40oC. Durante o teste, a Kymeta e a Kepler foram capazes de atualizar o software, facilitando o teste de novos algoritmos em tempo real. As atualizações incluíram funcionalidades de receptores de rastreamento baseados em FPGA a bordo, que permitiram o uso de canais mais de 2 vezes maiores do que as demonstrações anteriores.

Os resultados dos testes excederam as expectativas durante esses experimentos em clima frio com velocidades médias de uplink e downlink de 100 Mbps, fornecendo a capacidade de transferir mais de dois gigabytes de dados a cada passagem. O teste inicial foi concluído usando polarização linear no u8 — em uma atualização de software futura, a adição de suporte de polarização circular levará a aumentos adicionais nas velocidades de transferência de dados.

“A Kepler tem sido uma grande parceira de teste porque eles são ágeis e capazes de fazer ajustes para otimizar o desempenho ao mesmo tempo em que ajustamos o terminal u8”, disse David Harrower, vice-presidente sênior de vendas globais da Kymeta. “Muitos de nossos clientes estão interessados na compatibilidade com os serviços de satélite LEO, e esse teste ajuda a garantir a longevidade do u8 e do Kymeta Connect, além de oferecer uma solução que tira proveito da utilidade crescente dos satélites LEO”.

“O desempenho do Kymeta u8 com o Global Data Service da Kepler superou nossas expectativas”, disse Wen Cheng Chong, diretor de tecnologia e cofundador da Kepler. “Nossos esforços recentes de teste e desenvolvimento demonstraram não apenas a capacidade de transferência de muito mais gigabytes de dados do que o esperado a cada passagem, mas também a capacidade do u8 de operar em ambientes polares, onde muitos dos primeiros usuários do Kepler operam. Com a capacidade recentemente aumentada da Kepler, o u8 pode atender clientes globalmente, pólo a pólo, bem como todos os pontos intermediários”.

Em janeiro, a Kepler lançou 8 novos satélites por meio do primeiro programa de transporte compartilhado de satélites de pequeno porte dedicado da SpaceX. Em 22 de março, a Kepler lançou dois satélites adicionais via Soyuz-2, expandindo sua constelação ativa para 15 satélites no total. Um lançamento adicional está planejado para junho. A Kymeta acredita que a colaboração com a Kepler e testes adicionais são fundamentais para fornecer conectividade confiável e benefícios superiores aos clientes.

As soluções de próxima geração da Kymeta são construídas para mobilidade e projetadas especificamente para as necessidades de agências de defesa global, governo, segurança pública e clientes comerciais. Com o lançamento do u8 e do Kymeta Connect, a empresa aumentou significativamente o rendimento da antena e reduziu o custo total de propriedade. Seus produtos oferecem inovação em desempenho, facilidade de uso e serviços de conectividade híbrida satélite-celular.

Sobre a Kymeta

A Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, empresa integrante da Kymeta, reúne as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Conjuntamente com a antena de satélite de tela plana da empresa — a primeira de seu tipo — e os serviços Kymeta Connect™, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas a clientes do mundo todo. Apoiado por patentes e licenças nos Estados Unidos e internacionais, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves, que ocupam pouco espaço e não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil, para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Para saber mais, acesse kymetacorp.com.

Sobre a Kepler Communications Inc.

A Kepler é uma provedora de telecomunicações por satélite com sede no Canadá, apoiada pela Costanoa Ventures, IA Ventures e outros investidores importantes. A Kepler tem como missão conectar pessoas e coisas em todos os lugares, na terra e além. Para este fim, a Kepler construirá uma rede de telecomunicações no espaço por meio de uma implantação incremental de produtos e tecnologias. A primeira a lançar e operar um serviço de satélite de banda Ku em órbita terrestre baixa, a Kepler expandiu sua capacidade com o comissionamento bem-sucedido de uma instalação de produção de satélites CubeSat em sua sede em Toronto, de onde os satélites GEN 1 estão sendo entregues.

Para mais informações, acesse www.kepler.space e @KeplerComms.

