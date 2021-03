HOUSTON & M√úNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Riversand, een toonaangevende aanbieder van cloud-native SaaS Master Data Management (MDM) en Product Information Management (PIM) -oplossingen, kondigde vandaag zijn samenwerking aan met commercetools, een leider in de volgende generatie commerce-software voor B2C en B2B-bedrijven in verschillende sectoren, van detailhandel tot productie en van telecommunicatie tot mode.

commercetools verstoorde de commerce softwaremarkt met zijn headless, cloud-native en API-first commerceplatform, waardoor merken gebruik konden maken van de nieuwste e-commercetechnologie zonder de beperkingen van legacy-systemen. Het Master Data Experience Platform (MDxP) -platform van Riversand had een vergelijkbare impact op de respectieve markt met zijn innovatieve cloud-native data management platform, waardoor merken oneindige uitbreidbaarheid mogelijk maakten met apps, dataschaalbaarheid en flexibiliteit, vereist voor een evoluerende markt.

