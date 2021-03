L’interopérabilité de Kymeta avec les satellites en OTB de Kepler promet la connectivité puissante du futur grâce au terminal Kymeta™ u8

Image of the Kymeta u8 Terminal in Inuvik, Canada during testing with Kepler LEO Satellites. (Photo: Business Wire)

REDMOND, Washington et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), société de communication qui mondialise la téléphonie mobile, et Kepler Communications (www.kepler.space) ont annoncé aujourd'hui la démonstration réussie du terminal Kymeta u8 grâce aux mesures d’acquisition, de suivi et de débit du satellite en OTB, à des températures extrêmement froides. La collaboration avec Kepler soutient l’objectif de Kymeta consistant à développer des solutions pérennes, qui offrent un parcours clair de mise à niveau en OTB et qui sont compatibles avec les méga-constellations croissantes.

En 2020, Kepler a été sélectionnée dans le cadre d’un essai bêta étendu de l’u8 afin de capturer l’hiver boréal prolongé à Inuvik, au Canada. Les fréquents intervalles de survol des satellites en OTB de Kepler combinés à l’environnement local caractérisé par un climat froid non protégé, la neige et la glace ont fourni une opportunité de test unique pour la toute dernière technologie de Kymeta. Les résultats ont démontré une augmentation significative des performances avec une latence inférieure, ainsi que des angles de vue et des vitesses améliorés qui sont près de 10 fois supérieurs par rapport aux produits plus anciens, avec de meilleurs débit et transmission totale des données.

Le système u8 a été conçu pour fonctionner jusqu’à -40oC. Au cours des tests, Kymeta et Kepler ont pu mettre à jour le logiciel, ce qui a permis de faciliter le test des nouveaux algorithmes en temps réel. Les mises à jour ont inclus les capacités des récepteurs de poursuite embarqués basés sur FPGA, ce qui a permis une utilisation des canaux plus de deux fois supérieure par rapport aux démonstrations précédentes.

Les résultats des tests ont surpassé les attentes pendant ces essais dans un climat froid, avec des vitesses de liaison montante et de liaison descendante de 100 Mbit/s, offrant la possibilité de transférer plus de deux gigaoctets de données à chaque transmission. Les tests initiaux ont été menés en utilisant une polarisation linéaire sur l’u8 – dans le cadre d’une future mise à niveau logicielle, l’ajout d’une polarisation circulaire aboutira à une augmentation supplémentaire des vitesses de transfert des données.

« Kepler est un formidable partenaire dans le cadre de ces essais, en raison de son agilité et de sa capacité à réaliser des ajustements pour une performance optimisée, alors que nous ajustons dans le même temps le terminal u8 », a déclaré David Harrower, vice-président principal des ventes mondiales chez Kymeta. « Un grand nombre de nos clients sont intéressés par la compatibilité avec les services de satellite en OTB, et ce test permet de garantir la longévité de l’u8 et du Kymeta Connect, tout en offrant une solution qui tire parti de l’utilité croissante des satellites en OTB. »

« La performance du Kymeta u8 avec le service de données mondiales de Kepler a surpassé nos attentes », a déclaré Wen Cheng Chong, directeur technologique et cofondateur de Kepler. « Nos récents efforts de test et de développement ont non seulement démontré la capacité de transférer bien plus de gigaoctets de données que prévu à chaque transmission, mais également la capacité de l’u8 à fonctionner dans des environnements polaires, au sein desquels opèrent un grand nombre d’adopteurs précoces de Kepler. Grâce à l’augmentation récente de capacité de Kepler, l’u8 peut desservir des clients à travers le monde, de pôle à pôle et à tous les points situés entre les pôles. »

En janvier, Kepler a lancé 8 nouveaux satellites dans le cadre du premier programme dédié au covoiturage SmallSat de SpaceX. Le 22 mars, Kepler a lancé deux satellites supplémentaires via Soyuz-2, développant ainsi sa constellation active à 15 satellites au total. Un lancement supplémentaire est prévu pour le mois de juin. Kymeta croit en sa collaboration avec Kepler, et de nouveaux tests sont indispensables pour fournir à ses clients une connectivité fiable ainsi que des avantages supérieurs.

Les solutions de nouvelle génération de Kymeta sont bâties pour la mobilité et conçues de manière à répondre aux besoins des agences de défense, des gouvernements, des autorités de sécurité publique et des clients commerciaux à l’échelle mondiale. Grâce au lancement de l’u8 et de Kymeta Connect, la société a considérablement augmenté le débit des antennes et réduit le coût total de possession. Ses produits offrent une avancée révolutionnaire en termes de performance, de facilité d'utilisation et de services de connectivité satellite-cellulaire hybride.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, et des services sur mesure axés sur le client qui répondent aux exigences de mission de ces clients, et même les dépassent. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

À propos de Kepler Communications Inc.

Kepler est un fournisseur de télécommunications par satellite basé au Canada, et financé par Costanoa Ventures, IA Ventures, ainsi que par d’autres investisseurs majeurs. La mission de Kepler consiste à connecter les individus et les objets partout, sur terre et au-delà. Dans cette perspective, Kepler bâtira un réseau de télécommunications dans l’espace via un déploiement progressif de produits et de technologies. Premier à lancer et exploiter un service satellite à bande Ku en orbite terrestre basse, Kepler a renforcé ses capacités grâce à la mise en service d’une installation de production de cubesats au sein de son siège social basé à Toronto. C'est à partir de ce dernier que sont actuellement livrés les satellites de première génération.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kepler.space et @KeplerComms.

