Andersen befæster sin tilstedeværelse i Canada

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global forener sin platform i Nordamerika, idet dets medlemsfirmaer i Canada antager brandet, "Andersen", hvilket afspejler organisationens evne til at levere en komplet pakke med integrerede tjenester gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

De canadiske medlemsfirmaer, der tidligere drev virksomhed under navnet Andersen Tax, deler nu det fælles brand "Andersen" med det amerikanske medlemsfirma på regional basis, sammen med medlemsfirmaer over hele verden i Europa, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Det amerikanske medlemsfirma skiftede til Andersen-brandet i 2019, hvilket startede den globale antagelse af navnet af organisationens medlemsfirmaer i 2020 og begyndelsen af 2021.

"Denne forening under et fælles brand demonstrerer vores fælles kultur, værdier og vores forpligtelse til at betjene vores kunder på en sømløs måde over hele verden," sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "Dette er et vigtigt skridt i vores globale organisations udvikling, idet vi fortsætter med at udvide og styrke vores globale platform."

Grundlagt i 2002 af 23 tidligere skattepartnere fra Arthur Andersen, startede Andersen sin rejse som WTAS LLC, et selskab, der kun leverede skattetjenester, som etablerede WTAS Global i 2013. Det stiftende amerikanske medlemsfirma begyndte derefter at drive virksomhed som Andersen Tax i 2014, og den globale organisation blev kendt som Andersen Global. Den globale organisation trådte ind på det canadiske marked i 2016 og driver nu virksomhed med fem partnere og næsten 40 eksperter på kontorer i Montreal, Vancouver, Calgary og Edmonton.

"Vi mener, at dette er en milepæl, der styrker de værdier og visioner, der forbliver kernen i vores firma, både lokalt og globalt," sagde administrerende direktør hos Andersen i Montreal, Simon Davari. "Denne overgang understøtter vores vækst og udvikling, fremhæver bredden og dybden af vores ekspertise og styrker vores position på det canadiske marked."

Warren Dueck, administrerende direktør hos Andersen i Vancouver, tilføjede: "I løbet af de sidste par år er vores firma vokset markant, og dets udvikling fremhæver vores 'one firm'-kultur, da vi arbejder sømløst med at bygge videre på det eksisterende fundament for Andersen-brandet i Nordamerika sammen med vores kolleger i USA. Idet vi ser frem mod dette næste trin i vores firmas udvikling, forbliver vores team dedikeret til at levere uovertrufne tjenester til kunder, især hvad angår amerikanske og canadiske grænseoverskridende skattetjenester."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 261 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.