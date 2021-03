HOUSTON E MONACO--(BUSINESS WIRE)--Riversand, uno dei principali fornitori di soluzioni SaaS cloud-native per la gestione di dati master (Master Data Management, MDM) e la gestione delle informazioni di prodotto (Product Information Management, PIM), ha annunciato oggi la sua partnership con commercetools, leader nel software di commercio di prossima generazione per aziende B2C e B2B in tutti i settori, dalla vendita al dettaglio alla produzione, le telecomunicazioni e la moda.

commercetools ha rivoluzionato il mercato del software per il commercio con la sua piattaforma di commercio headless, cloud-native e API-first, permettendo ai marchi di sfruttare la più recente tecnologia di e-commerce senza le limitazioni dei sistemi tradizionali. La piattaforma Master Data Experience Platform (MDxP) di Riversand ha avuto un impatto comparabile sul rispettivo mercato con la sua innovativa piattaforma di gestione dei dati cloud-native, consentendo ai marchi un’infinita estensibilità con app, scalabilità dei dati e agilità, necessaria per un mercato in evoluzione.

“L’integrazione con Riversand crea una soluzione cloud-native per il commercio e la gestione dei dati offrendo capacità che permettono ai nostri clienti di sviluppare una potente presenza omnicanale in grado tuttavia di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato”, ha affermato Ivo Bronsveld, Head of Integrations di commercetools.

commercetools e Riversand offrono ai brand strumenti software che sono più facili e veloci da costruire, far crescere e gestire su qualsiasi canale, aumentando l’impegno con i clienti con conseguenti esperienze commerciali a redditività più elevata.

“La soluzione congiunta di commercetools e Riversand offre scalabilità e affidabilità, che sono entrambe necessarie ai brand per avere successo in questo contesto competitivo”, ha dichiarato Witty Bindra, vicepresidente Business Development di Riversand.

Informazioni su commercetools

commercetools è la piattaforma leader mondiale per il commercio B2C e B2B di prossima generazione.

