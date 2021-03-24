Andersen進一步鞏固加拿大業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著加拿大成員公司採用品牌名稱“Andersen”，Andersen Global統一了其在北美的平臺，反映出該組織透過其全球成員及合作公司提供全系列綜合服務的能力。

加拿大成員公司此前經營使用的品牌名稱為Andersen Tax，而如今與美國區域成員公司採用共同的品牌名稱“Andersen”，啟用這一名稱的還包括遍佈歐洲、拉美、中東和非洲的全球其他成員公司。美國成員公司此前於2019年改用Andersen品牌名稱，自此之後，該組織全球各個成員公司於2020年至2021年初紛紛開始啟用這一品牌名稱。

Andersen Global主席兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「此次品牌名稱的統一彰顯我們共享的企業文化、價值和承諾，即在全球為我們的客戶提供無縫服務。隨著我們不斷擴張和鞏固全球平臺，這是我們的全球性組織在發展過程中邁出的重要一步。」

Andersen由23名前稅務合夥人於2002年成立，最初的公司名稱為WTAS LLC，專業從事稅務服務，並於2013年設立WTAS Global。美國創始成員公司隨後於2014年開始以Andersen Tax品牌運作，而其國際組織則採用日漸家喻戶曉的Andersen Global品牌。這家國際性組織於2016年進駐加拿大市場，如今擁有五名合夥人以及近40名專業人士，分佈在蒙特婁、溫哥華、卡加利和愛德蒙頓的辦事處。

Andersen蒙特婁辦事處董事總經理Simon Davari表示：「我們認為此舉具有里程碑式的意義，它鞏固了公司當前依然奉行的核心價值和願景。這一轉變有利於公司的成長和發展，凸顯我們專長的廣度和深度，同時鞏固我們在加拿大市場的地位。」

Andersen溫哥華辦事處董事總經理Warren Dueck補充道：「在過去幾年中，本公司大幅成長，這一發展凸顯我們的『單一公司』文化，而我們也與美國的同事一起，以無縫合作的方式來鞏固Andersen在北美的現有基礎。我們對公司的下一步發展充滿期待，我們的團隊依然會盡心盡力地為客戶提供一流的服務，尤其是與美、加跨境稅務相關的服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾261個地點發展業務。

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